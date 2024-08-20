ElevenLabs تطلق تطبيق Reader لتحويل النص إلى كلام عالميًا

أعلنت شركة ElevenLabs إطلاق تطبيق القراءة الصوتية Reader للمستخدمين على نطاق عالمي بعد أن كان متاحًا فقط في دولٍ محدودة.

ويدعم التطبيق 32 لغة مختلفة، مما يتيح للمستخدمين حول العالم الاستفادة من خدماته المتميزة في تحويل النصوص إلى صوت، ويتميز التطبيق بقدرته على قراءة كل شيء مثل ملفات PDF والمقالات والروايات، مع توفير مجموعة واسعة من الأصوات، ومنها أصوات لشخصيات مشهورة.

وأُطلق التطبيق أول مرة في يونيو الماضي، وقد كان متاحًا فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. ولكن مع هذا التوسع الجديد، أصبح التطبيق متاحًا في باقي دول العالم، مع دعم لغات متنوعة مثل العربية، بالإضافة إلى الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية والهندية والألمانية واليابانية والكورية والإيطالية والسويدية، وغيرها من اللغات.

وتقول ElevenLabs إن تطبيقها الجديد مدعوم بنموذج Turbo 2.5، وهو نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يسرّع عملية تحويل النصوص إلى صوت مع الحفاظ على الدقة والجودة.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجر آب ستور أو جوجل بلاي واستخدامه مجانًا لمدة قدرها ثلاثة أشهر، ثم بعدها يمكنهم الاختيار من عدة خطط اشتراك تبدأ من النسخة المجانية التي توفر 10 آلاف نقطة رصيد شهريًا وصولًا إلى النسخة الاحترافية التي تبلغ تكلفتها 99 دولارًا شهريًا، وتوفر 500 ألف نقطة رصيد.

وبعد تنزيل التطبيق وتثبيته، سوف يتعين على المستخدمين إنشاء حساب جديد، واختيار طريقة استخدام التطبيق المناسبة والصوت الافتراضي المفضل.

وتتضمن الشاشة الرئيسية في تطبيق Reader مجموعة من الكتب للاستماع إليها، مثل “سندريلا” و”مغامرات شيرلوك هولمز”، ويمكن إضافة أي نص من أي مصدر لكي يحولّه التطبيق إلى كلام منطوق، كما يمكن التحكم في التشغيل بخيارات مثل الإيقاف المؤقت والاستئناف وضبط السرعة وتغيير الصوت المستخدم في القراءة.

ويستطيع المستخدمون إضافة محتواهم الخاص للقراءة الصوتية، سواء بكتابة النص أو إدخال رابط لصفحة ويب أو تحميل ملف أو مسح ملف ضوئي، ويتيح التطبيق استعراض كافة الأصوات المتاحة من خلال أيقونة “الأصوات” في أسفل الشاشة، وحفظ الأصوات المفضلة.

وتوفر ElevenLabs أيضًا موقعًا إلكترونيًا يمكن للمستخدمين من خلاله نسخ النصوص ولصقها لقراءتها بصوت عالٍ، بالإضافة إلى توليد مؤثرات صوتية مختلفة.