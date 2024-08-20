AMD تعتزم الاستحواذ على شركة ZT Systems لمنافسة إنفيديا

أعلنت شركة “إيه إم دي” AMD اتفاقية للاستحواذ على شركة “ZT Systems” المتخصصة في تصنيع الخوادم في صفقة قيمتها 4.9 مليارات دولار.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، ستنضم “ZT Systems” إلى مجموعة حلول مراكز البيانات في “AMD”. ومن المتوقع أن تحافظ الشركة على فرق التصميم والعملاء التابعة لـ”ZT Systems”، في حين ستتجه إلى بيع قسم التصنيع.

وتمتلك “ZT Systems” خبرة واسعة في تصنيع أجهزة الخوادم للعملاء الذين يديرون مراكز بيانات ضخمة، وهم عملاء يستثمرون مليارات الدولارات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة “AMD”، ليزا سو، أن هذا الاستحواذ “سيعزز بنحو كبير قدرات الشركة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمراكز البيانات” في وقتٍ تضع الشركة نصب عينيها منافسة “إنفيديا”، التي تهيمن على سوق معدات مراكز البيانات اللازمة لدعم الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتُعد “AMD” الشركة الثانية الكبرى بعد إنفيديا في مجال المعالجات الرسومية المُستخدمة في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، وقد أنفقت الشركة أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية لتوسيع نطاق أعمالها في هذا السوق.

وفي يوليو الماضي، أعلنت “AMD” اتفاقية لشراء شركة “Silo AI” مقابل 665 مليون دولار، وهي شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات والتطبيقات المعتمدة عليها.

ومن المتوقع أن تحقق “AMD” إيرادات تزيد على 4.5 مليارات دولار هذا العام من خط إنتاجها الجديد من رقاقات المعالجة المسرّعة (MI) الموجّهة لمجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها تتفوق على كافة المنافسين الآخرين لإنفيديا، لكنها ما زالت بعيدة عن الوصول إلى مستوى إنفيديا التي من المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 100 مليار دولار من مبيعات مراكز البيانات خلال العام المالي الجاري.