ون بلس تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds Pro 3

أعلنت شركة ون بلس سماعتها اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds Pro 3 بعد مضي أشهر قليلة على إطلاق إصدارٍ سابق.

ولم تُحدث ون بلس تغييرات كبيرة في التصميم، لكن السماعات الجديدة تقدّم تحسينات ملحوظة تجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الصوتيات.

وتحتفظ سماعات OnePlus Buds Pro 3 بالتصميم نفسه الموجود في الجيل السابق، مع دعم معيار IP55 لمقاومة الماء والغبار.

وأما الإضافة الأبرز فهي استخدام التحكم عبر اللمس من أجل التحكم في الموسيقى من خلال النقر، وتعديل مستوى الصوت عن طريق التمرير على ساق السماعة.

وحسّنت ون بلس تصميم علبة الشحن، إذ أصبحت بيضاوية الشكل بمظهر يشبه الجلد، لكي يسهل وضعها في الجيب.

وعدّلت الشركة التصميم الداخلي للسماعات، وأضافت معالجات خاصة لتحسين فصل الصوت ومنع التداخل، بالتعاون مع شركة Dynaudio لضبط جودة الصوت.

وحسّنت ون بلس خاصية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC) لتصل إلى 50 ديسيبل، وأضافت خاصية Adaptive ANC التي تعدّل مستوى إلغاء الضوضاء بناءً على البيئة المحيطة، مما يساعد في زيادة عمر البطارية في البيئات الهادئة.

وتقول الشركة إن البطارية في سماعات OnePlus Buds Pro 3 يمكن أن تدوم حتى 43 ساعة مع علبة الشحن، وتوفر السماعات 5 ساعات من التشغيل عند تفعيل الإلغاء النشط للضوضاء ANC عند مستوى 50% من الصوت، وتدعم البطارية الشحن السريع، إذ يمكنها العمل لما يزيد على 3 ساعات إضافية من التشغيل عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط.

وتشمل المزايا الأخرى دعم خاصية الربط السريع Fast Pair، والبلوتوث 5.4 للاتصال المتعدد، ودعم خاصية Find My network للعثور على السماعات عند فقدانها، وستتوفر OnePlus Buds Pro 3 للشراء بسعر قدره 180 دولارًا أمريكيًا.