مقارنة بين سماعتي Pixel Buds Pro 2 و Galaxy Buds 3 Pro

أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي سماعة Pixel Buds Pro 2 الجديدة، وقبل شهر أطلقت شركة سامسونج الجيل الجديد من سماعات الأذن المتميزة Galaxy Buds 3 Pro.

كلتا السماعتين تحتويان على مزايا متعددة تساعد في تعزيز تجربة الاستماع، كما تمتازان بالتصاميم المريحة والعمر الطويل للبطارية، وتباعان بأسعار متقاربة، فإذا كنت ترغب في شراء سماعات لاسلكية جديدة تتمتع بمواصفات قوية وتُباع بسعر لا يزيد على 250 دولارًا، فعليك التفكير في سماعات جوجل وسماعات سامسونج الجديدة، وستساعدك المقارنة التالية بينهما في تحديد السماعات المناسبة لك.

المواصفات الأساسية لسماعتي Pixel Buds Pro 2 و Galaxy Buds 3 Pro:

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Google Pixel Buds Pro 2 المزايا الأساسية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، والصوت المحيطي. إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ووضع الشفافية. الاتصال تقنية البلوتوث 5.4 تقنية البلوتوث 5.4 مقاومة الماء والغبار IP57 IP54 عمر البطارية يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن (مع إيقاف تشغيل ANC). يصل إلى 48 ساعة مع علبة الشحن (مع إيقاف تشغيل ANC). الألوان الأبيض والفضي. الأبيض، والرمادي، والأخضر، والوردي. السعر 249 دولارًا . 229 دولارًا .

تُعدّ سماعة جوجل Pixel Buds Pro 2 مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تستخدم أجهزة من شركات مختلفة:

تحتوي Pixel Buds Pro 2 على عدد محدود جدًا من المزايا الحصرية لهواتف Pixel الذكية؛ مما يجعلها أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة من شركات مختلفة مثل: جوجل و سامسونج و آبل، فالمزايا الحصرية لأصحاب هواتف Pixel الذكية هي: الصوت المكاني واكتشاف المحادثة.

وأما فيما يتعلق بالمزايا الأخرى المهمة مثل: Find My Device، فيمكن لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي وآيفون الوصول إليها عبر متصفح الويب طالما أن لديهم حسابًا في جوجل.

لذا، إذا كان لديك هاتف آيفون أو هاتف سامسونج أو هاتف أندرويد آخر ولا تفضل سماعات الأذن الصادرة عن الشركة المصنعة لهاتفك، فستكون سماعة Pixel Buds Pro 2 مناسبة لك؛ لأنها تتوافق مع جميع أجهزة أندرويد وآيفون.

2- إذا كنت تُفضل السماعات المستديرة:

تخلت شركة سامسونج عن تصميم السماعات المستديرة مع إصدار Galaxy Buds 3 Pro لكن جوجل ما تزال محافظة عليه، ومع ذلك غيرت جوجل بعض جوانب تصميم سماعات Pixel Buds Pro 2 الجديدة، فقد أصبحت أصغر بنسبة قدرها 27% من الطراز السابق، وتأتي مع مثبت قابل للتعديل لإبقائها ثابتة في الأذنين في أثناء ممارسة التمارين الرياضية الكثيفة مثل الجري.

3- إذا كان عمر البطارية أولوية بالنسبة لك:

تشتهر سماعات الأذن عمومًا بقصر عمر بطاريتها الذي يصل عادةً إلى 30 ساعة؛ ويعود السبب في ذلك إلى حجمها الصغير، الذي يعني بطارية صغيرة وعمرها قصير، ومع ذلك تمتاز سماعات جوجل الجديدة بقدرتها على الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة مع علبة الشحن؛ مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن سماعات تمتاز بالعمر الطويل للبطارية.

تُعدّ سماعة سامسونج Galaxy Buds 3 Pro مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تستخدم أجهزة سامسونج جالاكسي:

يمكن لسماعات سامسونج Galaxy Buds 3 Pro الاتصال بهواتف Pixel وآيفون، لكن مستخدمي هذه الهواتف لن تصلهم المزايا الرئيسية المخصصة لهواتف سامسونج الذكية. ومن المزايا البارزة الحصرية لأجهزة سامسونج: الصوت العالي الجودة (ultra high quality audio) ووضع المترجم الفوري (Interpreter Mode).

بالإضافة إلى ذلك، يتوافق تطبيق تحديد موقع أجهزة جالاكسي Samsung SmartThings Find مع هواتف سامسونج الذكية فقط. وهو تطبيق يساعدك في العثور على سماعات Galaxy الخاصة بك إذا فقدتها أو نسيتها في مكان ما.

من ناحية أخرى، تسمح مزية Samsung EasyPair بالاقتران السريع بين Galaxy Buds وهاتفك الذكي من سامسونج على غرار Fast Pair من جوجل.

2-إذا كانت جودة الصوت أولوية بالنسبة لك:

يساهم Galaxy AI في تحسين إلغاء الضوضاء التكيفية وجودة المكالمات. ووفقًا لشركة سامسونج، تستخدم سماعات الأذن الجديدة التعلم الآلي للحفاظ على أفضل جودة مُمكنة لصوت المُتحدث عند إجراء مكالمات هاتفية.