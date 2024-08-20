ما دور الأمن السيبراني في تطوير مجال الرعاية الصحية؟

لا يقتصر دور الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية على حماية البيانات وحسب، بل يؤدي أيضًا دورًا استثنائيًا لضمان استمرار جميع جوانب عملية رعاية المرضى دون أي عوائق، فحماية المعلومات الشخصية والحساسة يؤثر بنحو مباشر في جودة واستمرارية الرعاية الصحية.

في هذا المقال سنوضح دور الأمن السيبراني في هذا المجال، وما التغييرات التي يمكن أن يجريها فيه.

دور الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية:

في مجال الرعاية الصحية، لا تعد البيانات مجرد مجموعة من الأرقام والحقائق، بل هي أساس رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية، فإذا كان لدى الكادر الطبي وصول فوري إلى سجلات المرضى الطبية بنقرة زر واحدة، سيتمكنون من اتخاذ قرارات مستنيرة تنعكس إيجابيًا على صحتهم وجودة حياتهم، لكن هذا التدفق السلس للمعلومات قد يكون خطيرًا إذا وصلت هذه البيانات إلى الأشخاص الخطأ.

فقد أصبح قطاع الرعاية الصحية هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت، وأي اختراق لبيانات المرضى يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم؛ مما قد يؤدي إلى تشخيصات غير صحيحة وتأخير العلاج والاحتيال المالي.

وهذا يجعل تدابير الأمن السيبراني القوية ضرورية في مؤسسات رعاية المرضى، فحماية هذه البيانات يضمن بقاء القطاع الصحي آمنًا وموثوقًا وفعالًا.

التطورات التي شهدها الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية:

يتطور الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية بسرعة؛ وذلك بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصةً الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فهما يقدمان تحليلات تنبئية لتحديد التهديدات قبل أن تتسبب بأي ضرر. كما تهدف تقنية البلوك تشين (Blockchain technology) إلى إنشاء سجلات آمنة وغير قابلة للتغيير، إذ لا يمكن تغييرها أو حذفها دون إذن؛ مما يجعلها محمية من خروقات البيانات.

يتضمن تنفيذ هذه التقنيات لحماية بيانات الرعاية الصحية مزيجًا من الإستراتيجية والابتكار، على سبيل المثال: تنشر المستشفيات والعيادات بروتوكولات أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة شبكاتها لحظيًا، وتحديد الأنشطة المشبوهة وعزلها فورًا.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم تقنية البلوك تشين في تأمين تبادل السجلات الطبية عبر العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتضمن وصول المعلومات فقط إلى أولئك الذين لديهم الأذونات المناسبة؛ مما يعزز أمان المعلومات الصحية الحساسة ويحسن كفاءة تقديم الرعاية الصحية.

تأثير استخدام الأمن السيبراني في رعاية المرضى:

إن تعزيز الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية يترجَم مباشرة إلى أنظمة رعاية المرضى الأكثر موثوقية وكفاءة، وعندما تكون تدابير الأمن السيبراني قوية، فإن التهديدات الأمنية تتضاءل بنحو كبير؛ مما يقلل من احتمالية تعطل النظام وانقطاعات التشغيل، وهذا يعني أن تصبح أنظمة السجلات الصحية وجداول المواعيد وخطط العلاج أقل عرضة للانقطاع.

بهذه الطريقة، يمكن للكادر الطبي تقديم رعاية مستمرة وضمان تقدم العلاج دون تأخيرات أو مضاعفات، بالإضافة إلى ذلك، كان لتطوير الأمن السيبراني أثر استثنائي في خدمات الطب من بُعد، وخاصة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية، فمع وجود منصات طبية آمنة تقدم خدمات من بُعد؛ أصبح بالإمكان استشارة المتخصصين في الرعاية الصحية من المنزل ودون القلق من خصوصية المناقشة أو أمان البيانات، وضمان حصول المزيد من الأشخاص على المشورة الطبية في الوقت المناسب.

دور الأمن السيبراني في تعزيز ثقة المريض وتقديم الرعاية الصحية:

إن ثقة المريض بالكادر الطبي أمر أساسي، ويتأثر بنحو كبير بمدى أمان تعاملهم مع معلوماته الصحية الشخصية، وعندما يخترق المهاجمون بيانات المرضى؛ فمن الطبيعي أن يشكك المرضى في كفاءة وموثوقية الكادر الطبي؛ ولهذا السبب فإن الأمن السيبراني للمؤسسات الصحية ليس مهمًا من الناحية التقنية وحسب، بل هو الأساس لكسب ثقة المريض.

تشكل تدابير الأمن السيبراني المعززة أساسًا قويًا لبناء هذه الثقة والحفاظ عليها؛ فعندما يستخدم الكادر الطبي تقنيات وممارسات أمنية متقدمة، فهذا يطمئن المرضى بأنهم يعاملون بياناتهم بأقصى قدر من العناية؛ مما ينعكس إيجابيًا على رضا المرضى، كما يشجع هذا الأمان والثقة على الانفتاح في أثناء تواصل المرضى مع الأطباء، وهو أمر بالغ الأهمية للتشخيصات الدقيقة وخطط العلاج الفعالة.

التحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية:

تواجه مؤسسات الرعاية الصحية صعوبة في مواكبة التهديدات السيبرانية السريعة التطور وإدماج التقنيات الجديدة بسلاسة في أنظمتها الحالية.

ومع ذلك يجب على قطاع الرعاية الصحية الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني لحماية معلومات المرضى وضمان الرعاية المستمرة لهم، وهذا يتطلب البقاء على اطلاع والاستباق في تبني أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني.

وتتضمن الاتجاهات المستقبلية للأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنحو أكثر تطورًا للتنبؤ بالتهديدات والقضاء عليها قبل ظهورها، إضافةً إلى توسيع استخدام تقنية البلوك تشين لضمان سلامة وخصوصية سجلات المرضى.