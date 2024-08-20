مايكروسوفت تمنح ويندوز 11 مزايا متقدمة للكاميرا

أطلقت مايكروسوفت أربعة تحديثات تراكمية عبر جميع قنواتها الداخلية لنظام التشغيل ويندوز 11.

وفيما يتعلق بمشتركي قناة Dev في برنامج ويندوز إنسايدر، فإن عملاقة البرمجيات جلبت نسخة تجريبية جديدة من ويندوز 11 برقم الإصدار 26120.1542 (KB5041872)، مما يوفر تحسينات كثيرة.

ومن المفترض أن يتيح لك ويندوز 11 قريبًا تحكمًا كبيرًا في كاميرا جهاز الحاسوب من أجل تعزيز إنتاجيتك عبر النظام التشغيلي.

ويكشف التحديث عن قسم الإعداد المتقدم للكاميرا في صفحة إعدادات ويندوز 11.

ويسعى قسم الإعداد المتقدم للكاميرا إلى مساعدة المطورين والمستخدمين المتقدمين في حل مشكلات الكاميرا بالإضافة إلى السماح لمنشئي المحتوى باستخدام تطبيقات متعددة للوصول إلى الكاميرا في وقت واحد.

ويمكنك حاليًا استخدام تطبيق واحد فقط يمكنه الوصول إلى الكاميرا في المرة الواحدة.

وبمجرد النقر على قسم الإعداد المتقدم للكاميرا، فإنك تحصل على وضع الكاميرا المتعددة التطبيقات ووضع الكاميرا الأساسي لتصحيح مشكلات الكاميرا.

ويتيح لك وضع الكاميرا المتعددة التطبيقات بث الفيديو إلى تطبيقات متعددة في وقت واحد. وبمجرد تشغيل وضع الكاميرا المتعددة التطبيقات، يصبح بإمكانك تغيير الإعدادات من هذه الصفحة، مثل السطوع.

ومن ناحية أخرى، فإن وضع الكاميرا الأساسي يشغل وظيفة بث الكاميرا الأساسية. وتستطيع استخدام هذا الوضع لتصحيح مشكلات الكاميرا عندما تفشل جميع الطرق الأخرى.

كما يتضمن التحديث الجديد تطبيقات مصغرة مُعادًا تصميمها ضمن شريط المهام والتنقل المحسّن عبر شريط المهام باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

وعلاوة على ذلك، يعالج هذا التحديث أيضًا المشكلات المتعلقة باقتراحات النص ووظائف لوحة الرموز التعبيرية ويتضمن إصلاحات لمكونات النظام المختلفة.

يشار إلى أن مايكروسوفت ألغت في الماضي القريب أكثر من 12 ميزة عبر نظام التشغيل ويندوز، وحثّت المستخدمين على التحول إلى حلول بديلة مع وصول مزايا جديدة، إذ تستمر مايكروسوفت بإضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11.