مايكروسوفت تطلق تحديثًا شاملًا لتطبيق Clipchamp لنظام iOS

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا شاملًا لتطبيق Clipchamp في هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تعمل بنظام iOS.

ويتميز التطبيق الجديد بتصميم جديد ومحرر فيديو قوي يُدعى “Express”، وهو يُتيح للمستخدمين إضافة ملصقات ونصوص بخطوط مختلفة وتأثيرات صوتية خلفية وتعليق صوتي وانتقالات وغيرها.

ويتضمن التطبيق الجديد لأول مرة أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تُسهّل المهام مثل إنشاء ترجمات تلقائية باستخدام تقنية التوليد التلقائي للنصوص، وإنتاج تعليق صوتي باستخدام خاصية تحويل النص إلى كلام وإعادة ضبط لقطات الفيديو الأفقية إلى أبعاد عمودية تلقائيًا، كما ضمّنت مايكروسوفت مئات النماذج الجاهزة التي تُساعد المستخدمين في بدء تحرير الفيديو بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث الشامل يعني أن المشاريع القديمة التي أُنشئت باستخدام الإصدار السابق من التطبيق لن تكون متوافقة مع الإصدار الجديد. لذلك، تنصح مايكروسوفت المستخدمين بتصدير مشاريعهم الحالية قبل التحديث لتجنب فقدانها.

وحسّنت مايكروسوفت مكتبة الفيديو والصور المجانية، مع إضافة ملصقات ورموز تعبيرية جديدة، كما أضافت المزيد من مرشحات الألوان والتأثيرات الاحترافية.

ومن التغييرات المهمة الأخرى في هذا التحديث عملية تسجيل الدخول؛ إذ أصبح من الضروري استخدام حساب مايكروسوفت للوصول إلى التطبيق.

ويمكن تحميل تطبيق Clipchamp المحدّث لهواتف آيفون وأجهزة آيباد من متجر تطبيقات آب ستور مجانًا.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على التطبيق عام 2021، وهي الآن تتيحه لكافة المستخدمين بالإضافة إلى عملائها المختلفين بمزايا مجانية وأخرى تتطلب اشتراكًا مأجورًا.