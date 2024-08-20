كوالكوم تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف المنخفضة السعر

كشفت كوالكوم عن منصة Snapdragon 7s Gen 3 للهواتف المحمولة، بناءً على زخم Snapdragon 7 لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأجهزة المحلية.

وتُعد منصة Snapdragon 7s Gen 3 للهواتف المحمولة أحدث إضافة إلى فئة s، التي تستفيد من مزايا مختارة خصوصًا من Snapdragon 7 لجعل تقنيات الشركة المتقدمة في متناول الجميع، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وألعاب الهاتف المحمول والكاميرا والفيديو.

وتتمتع الهواتف المعتمدة على Snapdragon 7s Gen 3 بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعم واسع لالتقاط الصور والفيديو، وألعاب سلسة وغامرة، وصوت واضح، واتصالات سريعة.

وتحقق المنصة ارتفاعات جديدة في الأداء في جميع المجالات، مع تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بمقدار 20 في المئة تقريبًا، إلى جانب تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات المسرعة بمقدار 40 في المئة، وتحسين أداء الذكاء الاصطناعي بمقدار 30 في المئة، وتوفير الطاقة الإجمالي بمقدار 12 في المئة.

ومن المتوقع أن تعلن شركات تصنيع الهواتف اعتماد Snapdragon 7s Gen 3 في الأشهر المقبلة، ويشمل ذلك شاومي وسامسونج وشارب.

وتوفر المنصة الجديدة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الجهاز مع دعم النماذج اللغوية الكبيرة، ويشمل ذلك Baichuan-7B و Llama 2.

كما تتميز أيضًا بتجارب ألعاب محمولة جديدة مليئة بالمغامرات مدعومة بوحدة معالجة الرسومات Adreno، ومزايا التقاط الفيديو والكاميرا ذات الجودة الاحترافية، مثل 4K sHDR.

وتحتوي Snapdragon 7s Gen 3 على معالج إشارة الصور Spectra الجديد الذي يدعم مجموعة واسعة من إعدادات كاميرا الهاتف الذكي.

ويستطيع معالج إشارة الصور التعامل مع نظام كاميرا ثلاثية بدقة قدرها 21 ميجابكسل أو نظام كاميرا مزدوجة بدقة قدرها 32 ميجابكسل و 21 ميجابكسل أو كاميرا واحدة بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكل ذلك بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية دون أي تأخير في الغالق.

وتشتمل منصة كوالكوم الجديدة على برنامج ترميز الصوت Qualcomm Aqstic مع Bluetooth 5.4 Low Energy و aptX Voice و aptX Lossless و aptX Adaptive، كما أنها تتعامل مع الصوت المكاني من خلال تتبع الرأس.

وقال كريس باتريك، نائب الرئيس الأول للهواتف المحمولة في كوالكوم: “تجلب Snapdragon 7s Gen 3 أفضل ما في Snapdragon 7 إلى أجهزة الفئة المتوسطة من خلال اختيار مزايا Snapdragon 7 الفضلى، ويشمل ذلك دعم الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز”.

وأضاف: “تُعد هذه المنصة بمنزلة دليل آخر على التزامنا بتقديم أفضل تجارب الهاتف المحمول في فئتها للمستهلكين وبكل الأسعار”.

وتقول كوالكوم إن شاومي على وشك إعلان هاتف يستند إلى Snapdragon 7s Gen 3 قريبًا.