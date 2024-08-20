جوجل كروم يساعدك في حماية معلومات بطاقة الائتمان

تجري جوجل تغييرًا صغيرًا مهمًا في متصفح كروم من شأنه أن يجنب المستخدمين التعرض لمشكلات محتملة.

ويحظر كروم على المستخدمين مشاركة الشاشة أو تسجيلها عند استخدامه في وضع التصفح المتخفي، مع أن الأمور مختلفة فيما يتعلق بعلامات التبويب العادية.

وتخطط جوجل لميزة جديدة مشابهة لما هو موجود في وضع التصفح المتخفي الذي يعزز الخصوصية.

وفي حال كنت تسجل شاشتك أو تشاركها، فإنه من المحتمل أن تتسرب كلمات المرور وبطاقات الائتمان وحقول النماذج الحساسة الأخرى، وتريد جوجل إصلاح هذه المشكلة.

وتختبر عملاقة البحث ميزة جديدة تنقح تفاصيل بطاقتك الائتمانية وكلمات المرور والمعلومات الحساسة الأخرى في كروم عند مشاركة شاشتك أو تسجيلها عبر أندرويد.

وتختبر جوجل في الوقت الحالي الميزة التجريبية الجديدة المسماة “تنقيح المحتوى الحساس أثناء مشاركة الشاشة وتسجيل الشاشة والإجراءات المماثلة”.

وتمنع الميزة كشف المستخدمين عن غير قصد عن كلمات المرور وتفاصيل البطاقة المصرفية وأي معلومات حساسة أخرى.

وعند تمكين الميزة، فإن كروم ينقح منطقة المحتوى بالكامل أثناء مشاركة الشاشة وتسجيل الشاشة والإجراءات المماثلة إذا كانت حقول النموذج الحساسة، مثل بطاقات الائتمان وكلمات المرور، موجودة ضمن الصفحة.

ومن المفترض أن الميزة تعمل على إخفاء حقول النماذج الحساسة الموجودة ضمن الصفحة عن طريق تنقيح الشاشة بأكملها عندما يكون لدى الآخرين القدرة على رؤيتها.

وإذا كنت تسجل إجراءات عبر هاتفك لتظهرها لصديق أو كنت تشارك الشاشة مع الدعم الفني، فلن تكون تفاصيلك معرضة لخطر الوقوع في الأيدي الخطأ بعد الآن.

وليس من الواضح متى تخطط جوجل لطرح هذه الميزة لجميع مستخدمي كروم عبر نظام التشغيل أندرويد، مع أنه من المفترض وصولها إلى نسخة Chrome Canary في الأسابيع القليلة المقبلة.

كما تطور جوجل خيارًا لإغلاق جميع علامات تبويب التصفح المتخفي، وهو أمر بالغ الأهمية.

وعلى عكس سفاري، لا يحمي كروم البيانات بين علامات تبويب التصفح المتخفي، ولا يمسح البيانات إلا عند إغلاق جميع علامات تبويب التصفح المتخفي.