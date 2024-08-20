جوجل تُنهي برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في تطبيقات أندرويد

أعلنت جوجل إيقاف برنامج مكافآت الثغرات الأمنية الخاص بتطبيقات متجر بلاي Google Play الذي أُطلق عام 2017.

وكانت هذه المبادرة تُقدّم مكافآت مالية للتعاون مع الباحثين الأمنيين من أجل اكتشاف الثغرات الأمنية في التطبيقات والألعاب المتاحة في متجر “جوجل بلاي” والمخصصة لنظام أندرويد.

وكان البرنامج قد بدأ بنحو محدود، إذ شمل عددًا قليلًا من التطبيقات التي طُلب من الباحثين اكتشاف الثغرات فيها.

وتوسّع البرنامج لاحقًا ليشمل العديد من التطبيقات الشهيرة مثل أمازون وسناب شات وتسلا وتيك توك. وقد حفّز البرنامج الباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها مقابل مكافآت مالية تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي.

وقررت جوجل إنهاء هذا البرنامج تدريجيًا، مما يعني أن الباحثين الأمنيين لن يحصلوا على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات في تطبيقات متجر جوجل بلاي، لكن الشركة أوضحت أن هذه الخطوة لا تعني أن التطبيقات في نظام أندرويد ستصبح أكثر عرضة للمخاطر الأمنية.

وأكدّت جوجل أنها اكتسبت خلال مدة تشغيل البرنامج الكثير من البيانات حول الثغرات الأمنية، وقد ساعدتها في تطوير أدوات فحص تلقائية تكتشف الثغرات في كافة التطبيقات المتاحة في جوجل بلاي.

وتشير الشركة إلى أن هذه الفحوصات التلقائية أصبحت كافية لحماية المتجر من التهديدات الأمنية المحتملة، مما يجعل استمرار البرنامج غير ضروري.

وهناك مخاوف من إحجام الباحثين الأمنيين عن الإبلاغ عن الثغرات الجديدة، نظرًا إلى غياب المكافآت المالية. ومع ذلك، ما زال بإمكان الباحثين الاستفادة من برامج مكافآت الثغرات الأخرى في منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتشير هذه الخطوة من جوجل إلى ثقتها الكبيرة بالإجراءات الأمنية الحالية لحماية متجر “جوجل بلاي”، لكن تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في مواجهة التهديدات المستقبلية.