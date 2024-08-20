جوجل تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض بتحليل الأصوات

أعلنت شركة جوجل نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا يُسمى (HeAR) يهدف إلى مساعدة الباحثين في اكتشاف الأمراض من خلال تحليل الأصوات البيولوجية الصادرة عن الأشخاص، مثل السعال والتنفس والكلام.

ويعكف باحثو جوجل على تطوير هذا النموذج لالتقاط الأنماط المَرَضية المخفية في هذه الأصوات، مما قد يُسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية، خصوصًا في الدول النامية مثل الهند.

ويُعد HeAR نموذجًا أساسيًا دُرّب على 300 مليون تسجيل صوتي، ويتميز بقدرته العالية على تحليل بيانات السُعال من مجموعة متنوعة من الأجهزة.

ويُظهر النموذج أداءً أفضل مقارنة بالنماذج الأخرى في تعرّف الأنماط المَرَضية في البيانات الصوتية، ويحتاج إلى كمية أقل من البيانات لتدريب النماذج الجديدة، مما يُسهم في تسهيل أبحاث الرعاية الصحية.

ومن أبرز التطبيقات العملية لهذا النموذج استخدام شركة Salcit Technologies الهندية له، وهي تطوّر منتجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أصوات السعال لتقييم صحة الرئتين.

وتسعى الشركة حاليًا إلى تحسين تقنيات اكتشاف مرض السل باستخدام HeAR، وهو ما يمكن أن يُحدث فارقًا في الكشف المبكر عن هذا المرض الذي يودي بحياة الملايين سنويًا.

وتلقى هذا النهج دعمًا من مؤسسات دولية مثل منظمة “Stop TB”، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى القضاء على مرض السل بحلول عام 2030.

وقد صرح خبراء، بحسب البيان الرسمي لجوجل، بأن الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل HeAR تشكّل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات تشخيص فعالة يمكن الوصول إليها بسهولة وبأقل تكلفة.

ويأمل فريق البحث في جوجل أن يُسهم هذا التقدم في تطوير أدوات تشخيص ومتابعة جديدة للأمراض المختلفة، كالأمراض الصدرية والرئوية، وتحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم.