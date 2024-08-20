تويوتا تتعرض لاختراق أمني واسع النطاق

أكدت شركة تويوتا تعرضها للاختراق بعد أن سرّب مخترقون أرشيفًا يحتوي على 240 جيجابايت من البيانات المسروقة من أنظمة الشركة عبر منتدى للقرصنة على الإنترنت.

وصرحت تويوتا لموقع “BleepingComputer” التقني بأنها على علمٍ بالمشكلة، وأن المشكلة “محدودة النطاق وليست مشكلة عامة تؤثر في كامل النظام”.

وأضافت الشركة أنها “تعمل مع الأطراف المتأثرة، وستوفر الدعم إذا لزم الأمر”. ولم تكشف تويوتا بعدُ عن توقيت الاختراق، أو كيفية وصول المخترقين إلى البيانات، أو عدد الأشخاص الذين تعرضت بياناتهم للانتهاك.

وزعمت مجموعة المخترقين التي تطلق على نفسها اسم “ZeroSevenGroup” أنها اخترقت أحد فروع تويوتا في الولايات المتحدة، وتمكّنت من سرقة 240 جيجابايت من الملفات التي تحتوي على معلومات تخص موظفي الشركة وعملاءها، بالإضافة إلى عقود ومعلومات مالية.

وجاء في بيان المجموعة: “لقد اخترقنا فرعًا في الولايات المتحدة لأحد أكبر مصنعي السيارات في العالم (تويوتا). نحن سعداء بنشر الملفات هنا مجانًا”.

ووفقًا للبيان، فإن تلك الملفات تحتوي على جهات الاتصال والبيانات المالية وأسماء العملاء والخطط والموظفين والصور وقواعد البيانات والبنية التحتية للشبكة ورسائل البريد الإلكتروني والكثير من البيانات الأخرى.

ومع أن تويوتا لم تحدد تاريخ الاختراق، لكن من المرجح أن الملفات المُسربة قد أُنشئت أو سُرقت بتاريخ 25 ديسمبر 2022، مما قد يشير إلى أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى خادم النَسخ الاحتياطي الذي يحتوي على هذه البيانات.

وبموجب القانون، ستكون تويوتا مجبرةً على الكشف عن تفاصيل هذا الحادث الأمني بشفافية كاملة، ويُرجح أن ذلك الاختراق تسبب بتسريب بيانات الشركة داخل الولايات المتحدة فقط.

يُذكر أن تويوتا كانت قد حذّرت في ديسمبر الماضي من تعرّض عملائها لخرق في بياناتهم الشخصية والمالية الحساسة نتيجة هجوم فدية “Medusa” أثّر في فروع الشركة في أوروبا وأفريقيا.

وكشفت تويوتا في مايو الماضي عن خرق آخر أدى إلى تسريب معلومات مرتبطة بمواقع السيارات لما يزيد على مليوني عميل لمدة قدرها عشر سنوات، من نوفمبر 2013 إلى أبريل 2023. وسابقًا، تعرّضت فروع مبيعات تويوتا ولكزس للاختراق في عام 2019، مما أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 3 ملايين عميل.

ومع أن تويوتا كانت قد ذكرت في وقتٍ سابق أنها اعتمدت نظامًا آليًا لتأمين بياناتها وخوادمها، فإن تكرار تلك الحوادث على نطاق واسع يضع الكثير من علامات الاستفهام على مدى فاعلية أنظمة الأمن الإلكتروني داخل الشركة.