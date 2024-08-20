تقرير: آبل تعتزم تجميع نماذج آيفون 16 برو في الهند

تعتزم آبل البدء بإنتاج نماذج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس في الهند هذا العام، مما يُعد إنجازًا مهمًا لكل من الشركة وقطاع التصنيع في الدولة الآسيوية.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، من المقرر أن تبدأ فوكسكون بتجميع هذه الأجهزة في غضون أسابيع من إطلاقها عالميًا هذا الخريف.

ومن أجل الوفاء بهذا الجدول الزمني، بدأت فوكسكون بتدريب آلاف العمال في مصنعها في ولاية تاميل نادو الجنوبية، إذ تسارع إلى إنتاج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس في أقرب وقت ممكن من الظهور العالمي أول مرة.

ويُعد قرار آبل توسيع إنتاج آيفون في الهند جزءًا من جهد واسع لتنويع قاعدتها التصنيعية خارج الصين.

واكتسب هذا التحول زخمًا في عام 2021، مدعومًا بحوافز مالية من رئيس الوزراء ناريندرا مودي تهدف إلى جذب الصناعات التحويلية المتطورة إلى الهند.

وبغض النظر عن هذه الخطوة، تظل الصين المركز الرئيسي لإنتاج آيفون، مع أن آبل تقلل تدريجيًا من اعتمادها على البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن.

وعمدت آبل على مدار السنوات السبع الماضية إلى تجميع أجهزة آيفون في الهند، ووفقًا لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، تمثل الهند نحو 14 في المئة من إجمالي إنتاج آيفون.

وتخطط آبل هذا العام لإطلاق هاتف آيفون 16 المصنوع في الهند بالتزامن مع إصداره العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يبدأ شركاء آخرون في الهند، مثل بيجاترون وتاتا، أيضًا بإنتاج نماذج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس قريبًا، وهي نماذج تتطلب خطوط إنتاج مخصصة نظرًا إلى مزاياها المتقدمة، مثل البطاريات والكاميرات وهياكل التيتانيوم.

وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن تلبي أجهزة آيفون المصنوعة في الهند الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار نماذج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس بمقدار يصل إلى 10 في المئة بسبب الإعفاء من رسوم الاستيراد.

وتظل أسعار آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس في الهند مرتفعة مقارنةً ببعض الأسواق الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف استيراد المكونات والضرائب المحلية.

ومن المفترض تصدير معظم نماذج آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس المصنوعة في الهند إلى أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، بسبب الطلب المرتفع.

ومع تضييق الفجوة السعرية بين أجهزة آيفون المحلية والمستوردة، من المتوقع أن يشتري المستهلكون الهنود الهواتف المصنوعة محليًا، وخاصة مع توفر خيارات التمويل.

ويتماشى هذا التحول مع تزايد تركيز آبل على السوق الهندية، إذ ارتفعت المبيعات بمقدار 33 في المئة، لتصل إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.