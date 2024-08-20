تعاون بين إنفيديا وميدياتيك يمهّد لإطلاق شاشات ألعاب متطوّرة

أعلنت إنفيديا تعاونها مع ميدياتيك لتوفير كافة مزايا تقنية G-Sync في شاشات العرض، دون الحاجة إلى وحدة مخصصة لدعم تلك التقنية.

وبموجب هذا التعاون، ستتمكن الشركة من إدماج تقنياتها الحالية والمستقبلية في وحدات معالجة الشاشة التي تطورها ميدياتيك، مما يلغي الحاجة إلى استخدام وحدات مخصصة كما كان يحدث في السابق.

وتُعد G-Sync تقنية طوّرتها شركة إنفيديا وأطلقتها عام 2013 لتحسين تجربة الألعاب عن طريق تحقيق تزامن بين معدل تحديث الشاشة ومعدل إطارات بطاقة الرسوميات، بهدف التخلص من مشكلات تمزق الإطارات في الشاشة والتقطيع وتأخير الاستجابة التي قد تحدث عند عدم توافق معدل تحديث الشاشة مع معدل إطارات اللعبة.

وتتطلب تقنية G-Sync وحدة مخصصة في الأجهزة للعمل. ولكن في عام 2019، قدمت إنفيديا تقنية G-Sync Compatible، التي سمحت بتفعيلها في الشاشات المزودة بتقنية FreeSync بدلًا من الحاجة إلى وحدة G-Sync مخصصة.

وقالت إنفيديا في بيانٍ رسمي: “نعمل مع ميدياتيك لتقديم تقنيات G-Sync في وحدات معالجة الشاشات الرائدة لديهم، وسنجلب كافة تقنيات G-Sync، ومنها أحدث تقنياتنا Pulsar، لمزيد من اللاعبين، وسنواصل تطوير تقنيات G-Sync مع حلول ميدياتيك”.

وأعلنت الشركة أن أولى الشاشات التي ستدعم G-Sync بشكل كامل باستخدام وحدات ميدياتيك هي شاشات AOC Agon Pro AG276QSG2 و Acer Predator XB273U F5 و Asus ROG Swift 360Hz PG27AQNR.

وتتميز هذه الشاشات بمعدل تحديث يصل إلى 360 هرتزًا، ودقة قدرها 1440 بكسلًا، ودعم تقنية HDR، بالإضافة إلى دعم تقنية G-Sync Pulsar التي تقلل من التمويه والظلال الحركية.

وإلى جانب هذا التعاون، ترددت شائعات سابقة حول تعاون محتمل بين إنفيديا وميدياتيك لتطوير شريحة تعتمد على معمارية Arm لأجهزة الحواسيب المخصصة للذكاء الاصطناعي، ومن المحتمل أن يمتد هذا التعاون ليشمل شريحة مخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة.