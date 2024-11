التزييف العميق ومكالمات الفيديو المباشرة: إلى أي مدى يمكن الوثوق بما نراه؟

يشهد عالم التكنولوجيا تطورات متسارعة، بعضها يحمل في طياته تهديدات جديدة خطيرة، ففي الأيام الماضية أثارت أداة جديدة تحمل اسم (Deep-Live-Cam) ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب قدرتها المذهلة على تطبيق تقنيات التزييف العميق المعقدة خلال بث فيديو مباشر عبر كاميرا الويب بسهولة.

إذ تتميز هذه الأداة بقدرتها المذهلة على أخذ صورة لشخص ما وتطبيقها على شخص آخر أثناء بث الفيديو مع متابعة حركات الوجه والإضاءة والتعبيرات التي يقوم بها الشخص عبر كاميرا الويب. بمعنى آخر، يمكن للأداة أن تجعل أي شخص يبدو وكأنه شخص آخر في بث فيديو مباشر، مما يثير تساؤلات حول مصداقية المحتوى الرقمي وهوية الأشخاص عبر الإنترنت.

ومع أن نتائج الأداة ليست مثالية تمامًا، ولكنها كافية لإثبات مدى التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، وتظهر كيف أصبحت القدرة على خداع الآخرين أسهل بكثير مما كنا نتصور.

كان مشروع أداة (Deep-Live-Cam) قيد التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، لكن انتشار مقاطع فيديو مزيفة ولكنها تبدو واقعية بشكل مخيف لوجوه مشهورة مثل إيلون ماسك والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، أدى إلى زيادة رواج الأداة وتصدرها قائمة أكثر المشاريع شعبية في منصة (Github)، خاصة أنها متاحة مجانًا للجميع، مما يعني أن أي شخص لديه بعض المعرفة التقنية يمكنه استخدامها.

ظهرت تقنية تبديل الوجوه، المعروفة باسم (التزييف العميق) Deepfake، في عام 2017، ولكنها كانت آنذاك حكرًا على المتخصصين نظرًا إلى تكلفتها العالية وبطئها. ولكن اليوم تحققت المخاوف التي حذر منها الخبراء على مدار السنوات الماضية، إذ سهل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة فيها الوصول إلى المرحلة التي يمكن خلالها تطبيق التزييف خلال بث الفيديو المباشر وقد بلغت القدرة على تبديل الوجوه واقعية لدرجة يصعب معها على الناس التفريق بين الحقيقي والمزيف.

علاوة على ذلك، سهل توفر أدوات مثل (Deep-Live-Cam) على أي شخص تقريبًا إنشاء مقاطع فيديو مزيفة واقعية بشكل مخيف باستخدام حاسوب عادي وبرامج مجانية.

وقد أدى هذا التطور إلى زيادة خطورة هذه التقنية المضللة، فقد كشفت واقعة الاحتيال التي تعرضت لها شركة في هونج كونج، والتي نتج عنها خسائر تقدر بـ 25.6 مليون دولار أمريكي، عن مدى قدرة هذه التقنية على التلاعب بالبشر والتحايل عليهم، إذ استخدم المحتالون نسخًا رقمية واقعية للمدير المالي للشركة وبعض الموظفين، ليظهروا في مكالمة فيديو وهم يأمرون موظفًا بتحويل الأموال بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة زيادة في حالات الاحتيال وانتحال الشخصية، فمع إمكانية توليد مقاطع فيديو مزيفة لشخص ما وهو يقول أو يفعل أي شيء مباشرة عبر الإنترنت، سيصبح من الصعب التمييز بين الحقيقة والزيف، وهذا الأمر يهدد ليس فقط المشاهير والسياسيين، بل أي شخص لديه وجود رقمي.

فالآن أصبح من السهل على أي شخص انتحال شخصيتك، فكل ما يحتاج إليه هو صورة من صورك العديدة المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويستخدمها لإنشاء فيديو مقنع للغاية يظهر فيه وهو يتحدث أو يتصرف كأنك أنت تمامًا. وهذا الأمر يهدد خصوصيتك وأمانك الرقمي، خاصة مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح استنساخ الصوت والمظهر بدقة متناهية.

مثل العديد من مشاريع (GitHub) المفتوحة المصدر، تجمع أداة (Deep-Live-Cam) بين عدة حزم برمجية موجودة تحت واجهة جديدة لتحويل الوجوه في مقاطع الفيديو المباشرة فوريًا، وقد نشأ مشروع أداة (Deep-Live-Cam) من مشروع سابق يُسمى (roop).

وتجمع أداة (Deep-Live-Cam) بين مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتنفيذ عملية تبديل الوجوه المعقدة، إذ تبدأ العملية باكتشاف الوجوه بدقة في كل من الصور الأصلية والهيئة الجديدة، ثم تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي المدرب سابقًا الذي يُسمى (inswapper) لإجراء عملية تبديل الوجوه، ونموذج آخر يُسمى (GFPGAN) لتحسين جودة الوجوه المبدلة، إذ يعمل هذا النموذج على تحسين التفاصيل وإصلاح أي عيوب قد تكون ظهرت أثناء عملية التبديل، مما يجعل النتيجة النهائية أكثر واقعية.

وما يجعل أداة (Deep-Live-Cam) مميزة، هو نموذج (inswapper) المتخصص في تبديل الوجوه – الذي طوره مشروع يُسمى InsightFace – وذلك بفضل تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة تحتوي على ملايين صور الوجوه لآلاف الأفراد الملتقطة من زوايا مختلفة، وفي ظل ظروف إضاءة مختلفة، وبتعبيرات متنوعة، مما يتيح له تخيل كيف سيبدو الشخص بتعبيرات مختلفة ومن زوايا متنوعة، مما يضمن نتائج طبيعية.

وقد طورت الشبكة العصبية التي يقوم عليها نموذج (inswapper) في أثناء التدريب فهمًا لهياكل الوجه وتغيراتها في ظل ظروف مختلفة، بما يشمل: تعلم القدرة على استنتاج البنية الثلاثية الأبعاد للوجه من صورة ثنائية الأبعاد.

كما أصبحت قادرة على فصل السمات الخاصة بالهوية، التي تظل ثابتة عبر صور مختلفة للشخص نفسه، عن السمات الخاصة بالوضعية التي تتغير مع الزاوية والتعبير، وقد سمح هذا الفصل للنموذج بإنشاء صور وجه جديدة تجمع بين هوية وجه شخص ما مع وضعية وتعبير وإضاءة وجه آخر.

Deep-Live-Cam is trending #1 on github. It enables anyone to convert a single image into a LIVE stream deepfake, instant and immediately. pic.twitter.com/yWuHgRaGDp

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 12, 2024