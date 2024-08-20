إنفيديا تكشف عن التطورات في تقنية البشر الرقميين

كشفت إنفيديا عن تطورات عديدة في تكنولوجيا الألعاب، ويتضمن ذلك تحسينات في تقنية البشر الرقميين المسماة المحرك السحابي للصور الرمزية Avatar Cloud Engine.

كما كشفت الشركة أيضًا عن أول نموذج لغوي صغير لشخصيات اللعبة يمسمى Nemotron-4 4B NIM.

وأوضحت إنفيديا إن النماذج اللغوية الصغيرة هذه صغيرة بما يكفي لتشغيلها عبر الجهاز مع تقديم استجابات سريعة لاستفسارات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالنماذج اللغوية الكبيرة التقليدية.

وقالت الشركة: “عرضت شركة Amazing Seasun Games النموذج اللغوي الصغير لشخصيات اللعبة Nemotron-4 4B NIM في لعبتها Mecha Break”.

وكشفت إنفيديا عن تقنية محرك الصور الرمزية السحابي في Computer 2023، وهي مجموعة من التقنيات البشرية الرقمية التي تضفي الحيوية على البشر الرقميين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتسمح التقنية للاعبين بالتفاعل مع الشخصيات غير القابلة للعب دون قيود المحادثات المبرمجة سابقًا مع القدرة على منحهم الاستجابات المناسبة.

وعندما أطلقت إنفيديا هذه التقنية، أظهرت لاعبًا يتحدث إلى شخصية غير قابلة للعب تدعى Jin، وسأل اللاعب عن حال الشخصية، وتمكنت Jin من الرد بطريقة طبيعية للتعبير عن مخاوفها من ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة.

وقالت إنفيديا إن Amazing Seasun Games تستخدم تقنيتها لإضفاء الحيوية على شخصيات Mecha break وتوفير تجربة لعب ديناميكية وغامرة عبر أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي GeForce RTX.

وتستفيد لعبة Mecha Break من تقنية Audio2Face-3D NIM للرسوم المتحركة الديناميكية للوجه التي تعمل عبر الجهاز، وتوفر النماذج الخارجية من Whisper تعرّف الكلام الذي يعمل عبر الجهاز، وتوفر Elevenlabs أصواتًا واقعية تعمل في السحابة.

وقالت إنفيديا إن مجموعة من المطورين يدمجون تقنية محرك الصور الرمزية السحابي في الألعاب.

وتستخدم Perfect World Games هذه التكنولوجيا لتشغيل العرض التوضيحي للعبة Legends. وفي تلك اللعبة، تستطيع الشخصية تعرّف الأشخاص والأشياء في العالم الحقيقي من خلال كاميرا الحاسوب، وذلك بفضل ChatGPT-4o.