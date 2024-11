إنفيديا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالطقس

طور باحثو إنفيديا نموذجًا للذكاء الاصطناعي يسمى StormCast يتنبأ بالعواصف الرعدية على نطاق بضعة كيلومترات.

وكان من الصعب حتى الآن على نماذج الذكاء الاصطناعي التقاط الديناميكيات المعقدة للغلاف الجوي بهذا النطاق الدقيق.

ويُعد StormCast بمنزلة نسخة مطورة من نموذج سابق يتنبأ بالغلاف الجوي يطلق عليه اسم CorrDiff.

وتوفر إنفيديا الخوارزمية الجديدة مع Earth-2، وهي مجموعة برمجيات توفرها لأخصائيي الأرصاد الجوية الذين يستخدمون رقاقاتها لدعم أبحاثهم.

وتتضمن الحزمة خوارزميات توقع الطقس وأدوات لإدارة بيانات الغلاف الجوي والمكونات ذات الصلة.

ومن أجل تطوير StormCast اعتمد باحثو إنفيديا على نموذج توليدي يمكنه محاكاة تطورات محتملة عديدة، في حين يتنبأ StormCast بحالة جوية كثيفة تحتوي على عشرات الطبقات العمودية.

ويحاكي StormCast النموذج العالي الدقة HRRR الذي تستخدمه حاليًا الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA.

ويتنبأ StormCast بما يصل إلى 99 متغيرًا للحالة على نطاق قدره 3 كم في الساعة، مع التركيز على الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي.

وفي الاختبارات، أظهر StormCast جودة توقع مماثلة لنموذج HRRR. وتطابقت احتمالات هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة جيدًا مع ما يصل إلى 6 ساعات مقدمًا.

و أعاد StormCast إنتاج تطور خلايا العواصف الرعدية، والتيارات الصاعدة، والتيارات الهابطة، وتدفقات الهواء البارد تحت العواصف الرعدية بطريقة واقعية.

ويتميز نهج الذكاء الاصطناعي هذا بسهولة إنشاء مجموعات من التوقعات المتنوعة.

ويواجه نموذج الذكاء الاصطناعي تحديات عديدة، إذ يجب أن تتعلم النماذج المستقبلية معلومات إضافية من بيانات التدريب مع توسيع المجال وتحسين معايرة مجموعات التوقعات.

وأوضحت إنفيديا أن النتائج الحالية تمهد الطريق أمام جيل جديد من نماذج الطقس العالية الدقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن الممكن أن تساعد مثل هذه النماذج خبراء الأرصاد الجوية في توقع العواصف الرعدية الخطيرة بدقة وسرعة، مما يعني تجنب الأضرار والوفيات. ويُعد النموذج واعدًا للتنبؤات المناخية المحلية.

وتطور شركات أخرى طرقًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين توقع الطقس. وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت جوجل GraphCast، وهي شبكة عصبونية تتنبأ بالأحداث الجوية بسرعة مقارنةً بالخوارزميات التقليدية.

وأثبتت الشبكة العصبونية قدرتها على توقع حالة الطقس لمدة تصل إلى 10 أيام مقدمًا مع تقديرات مفصلة لدرجة الحرارة وسرعة الرياح.

🌀 Hurricane help from #NVIDIAResearch: StormCast is a new #generativeAI model for emulating high-fidelity atmospheric dynamics.

This model can enable reliable weather prediction at mesoscale which is critical for disaster planning and mitigation.

➡️ https://t.co/z365Wmj15B ⛈️

— NVIDIA HPC Developer (@NVIDIAHPCDev) August 19, 2024