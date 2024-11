Procreate ترفض إدماج الذكاء الاصطناعي في تطبيقها الإبداعي

أعلنت شركة “بروكريت Procreate”، المطورة للتطبيق الفني الشهير المخصص لأجهزة “آيباد”، في بيان علني أنها لا تنوي إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها.

وجاء هذا التصريح في ظل الجدل المستمر حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يبدي العديد من المبدعين قلقهم من استخدام أعمالهم الفنية بنحو غير أخلاقي لتدريب أدوات إنشاء الصور المستندة إلى الأوامر النصية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي “ينزع الإنسانية من الإبداع”، معتبرةً أن التقنية مبنية على “أساس السرقة”، وتوجه المجتمع نحو مستقبل خالٍ من الإبداع الأصيل، على حد تعبيرها.

وأضافت الشركة: “نرى أن تعلّم الآلة تقنية مثيرة، وتحمل الكثير من الفوائد، لكن مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي لا يتماشى مع رؤيتنا”.

وأكدت “Procreate” التزامها بحماية خصوصية المستخدمين، مشددةً على أنها لا تتعقب نشاط المستخدمين داخل التطبيق، ولا تجمع بياناتهم أو تصل إلى أعمالهم الفنية.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على قواعد بيانات ضخمة من الصور والنصوص ومقاطع الفيديو المأخوذة من الإنترنت، وغالبًا ما تكون هذه المواد مستخرجة بنحو غير أخلاقي، وتتضمن محتويات محمية بحقوق الطبع والنشر.

وتأتي تصريحات “Procreate” في وقت تتجه فيه العديد من الشركات المنافسة، مثل “أدوبي”، إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها على نطاف واسع على الرغم من التحديات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بهذا التوجه.

ولاقى قرار الشركة ترحيبًا واسعًا من مجتمع المبدعين الذين ما زالوا قلقين من تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.

