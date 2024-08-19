HuggingFace تصدر دليلًا لبناء روبوتات الذكاء الاصطناعي

نشرت منصة HuggingFace الدليل المفتوح المصدر المفصل LeRobot لبناء روبوتات الذكاء الاصطناعي.

وتغطي التعليمات العملية بأكملها، بدءًا من التجميع والتكوين وحتى تدريب الشبكة العصبونية التي تتحكم في الروبوت.

ويقول ريمي كادين، أحد مبدعي LeRobot، إن المشروع يهدف إلى تقليل حاجز دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الروبوتات، ودعم النظام البيئي المفتوح المصدر في مجال الروبوتات.

ويسير الدليل خطوة بخطوة نحو جلب روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى جمهور واسع وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

ويعتمد الدليل على Koch v1.1، وهي مجموعة روبوت مفتوحة المصدر بذراعين مع 6 محركات. ويمكن للروبوت استخدام كاميرا واحدة أو أكثر بصفتها أجهزة استشعار بصرية.

وتخطط HuggingFace في المستقبل لتطوير روبوت بأسعار معقولة يسمى Moss v1.

ويقول كادين: “نريد تنمية مجتمع الروبوتات وإظهار كيف يمكن استخدام المصدر المفتوح ومركز HuggingFace للتطوير السريع للجيل القادم من الروبوتات”.

وقد أثبت هذا النهج نجاحه من قبل، إذ أصبحت HuggingFace المنصة الرائدة لنماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام إستراتيجية مماثلة.

ونظرًا إلى أن الأجهزة أصبحت أرخص ونماذج الذكاء الاصطناعي أكثر قوة، فقد تصبح روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها بنفسك الاتجاه القادم الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي.

ويمكن للباحثين والمبتكرين تبادل البيانات المجمعة بسهولة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي فضلى وبناء روبوتات ذات قدرة متزايدة.

ويعمل المشروع أيضًا على نموذج تأسيسي للروبوتات. ومن المتوقع أن يؤدي ضبط هذا النموذج إلى تحسين التعميم وتقليل الحاجة إلى بيانات تدريب متسقة.

ويُعد مثل هذا النموذج بمنزلة خطوة كبيرة نحو روبوتات الذكاء الاصطناعي القوية، وخاصة إذا صدرت بصفتها مفتوحة المصدر.

وتطور شركات، مثل جوجل و OpenAI، نماذج تأسيسية متعددة الوسائط مغلقة المصدر للروبوتات.

وباستخدام هذه النماذج، تستطيع الروبوتات فهم اللغة والتحدث والرؤية والاستماع وجمع المعرفة حول العالم للتنقل بطريقة فضلى في بيئتها وتحديد الأشياء.

وقال كادين: “تعزز هذه التكنولوجيا الجديدة التقدم المجتمعي والصناعي القادم، لذا من المهم أن تكون مفتوحة المصدر بالكامل وأن تعود بالنفع على الجميع”.