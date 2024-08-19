وايمو تعلن الجيل السادس من سيارتها الذاتية القيادة

كشفت وايمو المملوكة لشركة ألفابت عن تفاصيل تتعلق بأحدث تقنيات القيادة الذاتية من الجيل السادس.

ومن المفترض أن تكون تقنيتها الجديدة دون سائق، المدمجة في سيارات جيلي زيكر الكهربائية، قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الظروف الجوية دون الحاجة إلى عدد كبير من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المرتفعة السعر.

ولا تزال سيارة الأجرة الروبوتية الجديدة في مرحلة التطوير. وقالت وايمو إن فريقها واثق بقدرته على جلب هذا الجيل إلى السوق بسرعة أكبر بكثير مقارنةً بالجيل السابق، مشيرة إلى التقدم في تكنولوجيا التعلم الآلي وأداء أشباه الموصلات.

وأطلقت وايمو خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التجارية أول مرة في أواخر عام 2018 في الولايات المتحدة.

وأدمجت الشركة سابقًا أنظمتها الذاتية القيادة في سيارات الفان الصغيرة الهجينة كرايسلر باسيفيكا وسيارات الدفع الرباعي جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل.

ونشر المسؤولون التنفيذيون التفاصيل المتعلقة بسيارة الأجرة الروبوتية المرتقبة في الوقت الذي تعمل فيه وايمو على توسيع نطاق خدمتها الحالية المسماة Waymo One داخل مدن سان فرانسيسكو وفينيكس وأوستن وتكساس ولوس أنجلوس.

وتوفر وايمو اليوم نحو 50000 رحلة مدفوعة الأجر دون سائق أسبوعيًا في سان فرانسيسكو وفينيكس.

وفي شهر يونيو، ألغت الشركة قائمة الانتظار وفتحت الرحلات لجميع المستخدمين في سان فرانسيسكو. وأكملت وايمو أكثر من مليوني رحلة حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت ألفابت أنها ستستثمر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في وحدة المركبات الذاتية القيادة، التي بدأت أول مرة بصفتها Project Chauffeur في جوجل في عام 2009.

ويُستخدم رأس المال في الغالب للتوسع، ويشمل ذلك إضافة سيارة الأجرة الروبوتية الجديدة إلى الأسطول بمجرد اكتمال اختبار الجيل السادس والتحقق من صحته.

وواصلت وايمو التطوير المخصص لأجهزة الاستشعار والبرمجيات، ويشمل ذلك أجهزة الاستشعار وأجهزة الليدار والرادار وغيرها، المثبتة حول سيارة جيلي زيكر الكهربائية بطريقة تمنح نظام السيارة رؤية قدرها 360 درجة للعقبات التي يجب تحديدها وتجنبها. وتتميز المستشعرات أيضًا بمساحات لتنظيفها من معظم الأوساخ والأمطار.

ومن أجل خفض تكلفة كل سيارة أجرة روبوتية، قالت وايمو إنها خفضت عدد الكاميرات الموجودة من 29 كاميرا إلى 13 كاميرا، كما خفضت عدد أجهزة استشعار ليدار من خمسة أجهزة استشعار ليدار إلى أربعة أجهزة استشعار ليدار.

وتختبر الشركة الآن الجيل السادس على الطرق العامة مع وجود سائقين محترفين ضمن تلك المركبات.