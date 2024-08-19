واتساب تختبر ميزة تغيير لون الدردشات في التطبيق

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر الدردشات وتغيير لونها وفقًا لرغبتهم الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة يسمح فيها واتساب للمستخدمين بتخصيص مظهر الدردشات، إذ قدّمت شركة “ميتا” مالكة المنصة في عام 2020 خاصية الوضع الليلي (Dark Theme)، الذي يقلل إجهاد العين عند استخدام التطبيق ليلًا.

ومع ذلك، لم تكن هناك خيارات إضافية لتخصيص سِمات الدردشة كما هو الحال في تطبيقات أخرى تابعة لميتا مثل فيسبوك ماسنجر وإنستاجرام، أو تطبيقات أخرى منافسة مثل تيليجرام.

ورُصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق في نظام أندرويد وهواتف آيفون، وهي تتيح للمستخدمين تغيير لون فقاعات النص في الدردشة، بالإضافة إلى مظهر خلفية الدردشة.

ومن الجدير بالذكر أن مستوى التخصيص الذي تعتزم ميتا تقديمه في واتساب يختلف عما تقدمه في تطبيقي ماسنجر وإنستاجرام، إذ ينطبق التخصيص حاليًا على كافة الدردشات في واتساب دون استثناء، لكن من الممكن أن يتيح تحديث مستقبلي إمكانية تخصيص سِمات مختلفة لكل محادثة على حدة.

وستتيح واتساب للمستخدمين 5 ألوان مختلفة لتغيير لون الدردشة إليها، منها اللون الافتراضي و 4 ألوان جديدة، وهي الأزرق والرمادي والوردي والبنفسجي، كما يمكن تغيير الخلفية نفسها بنحو مستقل كما هو متاح داخل التطبيق منذ مدة بعيدة.

ومن المنتظر إطلاق تلك الميزة الجديدة لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب بعد انتهاء المدة التجريبية لها.