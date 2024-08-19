مقارنة بين هاتفي Pixel 9 Pro Fold و Galaxy Z Fold6

يأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold مع تحسينات جذرية مقارنة بالطراز السابق، فقد حسنت جوجل تصميمه، وأضافت معالجًا جديدًا وقويًا كما أضافت مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الهاتف على شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره ثماني بوصات، وكاميرات بمواصفات قوية، وكل هذه التحسينات تجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي الذي تتميز فيه سلسلة هواتف Z Fold من سامسونج وأحدث الهواتف في تلك السلسلة Galaxy Z Fold6 الذي يمتاز بالتصميم الأنيق ويتضمن مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام.

عند إجراء مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold6 و Pixel 9 Pro Fold ستلاحظ أن كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة جدًا؛ إذ يُباع هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold بسعر يبدأ من 1800 دولار، وأما هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 فيُباع بسعر يبدأ من 1900 دولار، ولكن هناك الكثير من الفروق بينهما في المواصفات الأساسية والمزايا المدمجة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9 Pro Fold و Galaxy Z Fold6:

Pixel 9 Pro Fold Galaxy Z Fold6 المعالج معالج ( Google Tensor G4 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e 7 وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 4650 ميلّي أمبير في الساعة. 4400 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، الوردي. الوزن 257 جرامًا. 239 جرامًا. السعر يبدأ من 1800 دولار يبدأ من 1900 دولار.

اختر هاتف Pixel 9 Pro Fold في الحالات التالية:

1– إذا كنت تحب التصوير وترغب في استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور الجديدة من جوجل:

مع أن الكاميرات الموجودة في هاتفي Pixel 9 Pro Fold و Galaxy Z Fold6 تتمتع بمواصفات قوية ويمكنها التقاط صور عالية الجودة والوضوح في ظروف الإضاءة المختلفة، فإن جوجل عززت تجربة التصوير في هاتفها القابل للطي الجديد بإضافة مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في التقاط صور مميزة وتحرير الصور بسهولة بعد التقاطها.

إليك أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور المدمجة في هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold القابل للطي:

مزية Auto Frame: يمكنها تأطير صورك تلقائيًا، كما تقترح أفضل طريقة لاقتصاص الصورة ويمكنها توسيع الصور أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مزية Add Me: تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدماج صورتين معًا للحصول على صورة جماعية يظهر فيها الجميع حتى المصور.

مزية Reimagine: تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة تأثيرات مميزة إلى صورك الخاصة، بعد كتابة مطالبة نصية تصف فيها التغييرات التي تريدها.

مزية Made You Look: تساعدك في التقاط صور لطفلك عن طريق إظهار صورة متحركة ملفتة للنظر على الشاشة الخارجية للهاتف، مما يضمن أن ينظر الطفل مباشرة إلى الكاميرا، وهذا يُسهل التقاط صورة له.

مزية Video Boost المُحسّنة: يمكنها تحسين جودة ووضوح مقاطع الفيديو التي تلتقطها، إذ تستخدم التعلم الآلي وخاصية Super Res Zoom لتحسين جودة مقاطع الفيديو إلى 8K.

2- إذا كنت تستخدم روبوت Gemini بانتطام:

حسنت جوجل قدرات روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini بنحو كبير في إصدارات هواتف Pixel الجديدة، وقد حل محل المساعد الصوتي الافتراضي التقليدي Google Assistant، كما أضافت جوجل وضع الدردشة الصوتية الجديد “Gemini Live” ضمن مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini.

وقد اكتسب Gemini القدرة على فهم سياق الشاشة، حتى يتمكن المستخدمون من سؤاله عن المحتوى المعروض على الشاشة والحصول على إجابات، بالإضافة إلى إمكانية استخراج التفاصيل المختلفة من مقاطع الفيديو والصور، وتقديم اقتراحات إضافية بناءً عليها.

وإذا اشتريت هاتف Google Pixel 9 الجديد، فستحصل على اشتراك Google One AI Premium مدفوع لمدة عام؛ مما يسمح لك بالوصول إلى وضع الدردشة الصوتية الجديد “Gemini Live” وجميع المزايا الخاصة بروبوت Gemini الحصرية لمشتركي خطة Google One AI Premium.

3- إذا كنت تريد أكبر شاشة متوفرة في هاتف قابل للطي:

من أبرز الأسباب التي تدفع العديد من الأشخاص إلى التفكير في شراء هاتف قابل للطي هو حجم الشاشة الكبير، وهذا الأمر يتفوق به هاتف Pixel 9 Pro Fold عل جميع الهواتف الأخرى القابلة للطي، فهو يتضمن شاشة Super Actua Flex يبلغ قياسها ثماني بوصات وهي أكبر بنصف بوصة تقريبًا من شاشة Galaxy Z Fold6، وهي أكثر إشراقًا بنسبة قدرها 80% من شاشة طراز Pixel القابل للطي السابق.

توفر شاشة Pixel 9 Pro Fold الرئيسية تجربة استخدام مثيرة للإعجاب بفضل حجمها الكبير وسطوعها العالي، وهي مثالية للعمل وتعدد المهام، فهي تسمح للمستخدم بالعمل مع عدة تطبيقات معًا في الوقت نفسه بطريقة مريحة؛ مما يعزز الإنتاجية بنحو كبير. كما أنها مناسبة للألعاب وتصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

اختر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 في الحالات التالية:

1- إذا كنت تستخدم أجهزة أخرى من سامسونج:

ركزت سامسونج في تعزيز التكامل بين أجهزتها المختلفة، فقد أضافت بعض المزايا التي تساعد المستخدم في التحكم في أجهزة سامسونج بسلاسة مثل Plug-in التي تسمح لك بالتحكم في هاتفك من حاسوب سامسونج المحمول.

وإذا كان لديك سماعات Galaxy Buds، فيمكنك التبديل بسهولة بين الأجهزة المتصلة بها بنقرة واحدة، مما يسمح لك بإجراء مكالمة على الهاتف، ثم العودة إلى الاستماع إلى المقاطع الصوتية في حاسوبك المحمول.

2- إذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي يمتاز بالمتانة العالية:

يمتاز Galaxy Z Fold6 بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48؛ مما يعني أنه محمي من الجزيئات الكبيرة الحجم ومقاوم للماء، وأما هاتف جوجل القابل للطي فهو مقاوم للماء فقط وفقًا لمعيار IPX8.