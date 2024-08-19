لامبورغيني تكشف عن خليفة السيارة الهجينة الخارقة

كشفت لامبورغيني عن خليفة سيارتها الرياضية هوراكان Huracán في أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، إذ حققت شركة صناعة السيارات نتائج قياسية وسط ركود واسع في الصناعة.

وتتميز سيارة تيميراريو Temerario كوبيه الجديدة كليًا بمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة قدرها 4.0 لترات مع ثلاثة محركات كهربائية – كل منها بقوة قدرها 148 حصانًا – في استمرار للإستراتيجية الهجينة لشركة صناعة السيارات الإيطالية.

ويقع أحد هذه المحركات الكهربائية الثلاثة بين المحرك وناقل الحركة الأوتوماتيكي الثنائي القابض بثماني سرعات، وهو مصمم فقط لتقليل أي إحساس بتأخر التوربو.

في حين تضع الشركة المحركين الكهربائيين المتبقيين في المحور الأمامي، ويمكنهما عند الحاجة توليد ما يصل إلى 295 حصانًا.

ويأتي المحرك بقوة قدرها 920 حصانًا مع سرعة قصوى يتجاوز قدرها 338 كم في الساعة وتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 2.7 ثانية فقط.

ويُعد هذا إنجازًا حققته لامبورغيني في تهجين مجموعتها بالكامل، ويشير إلى تحول كبير للشركة، إذ تخلّت العلامة التجارية عن محرك V10 لصالح محرك V8 الهجين الجديد كليًا.

وصرّح الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان بأن صنع مثل هذه السيارات الخارقة، وليس السيارات الكهربائية النقية، يُعد أمرًا أساسيًا لمكانة الشركة القوية في السوق، إذ تستطيع السيارات الهجينة تعزيز القوة مع الحفاظ على عاطفة القيادة.

وتخلف تيميراريو سيارة هوراكان الشهيرة، وهي أكثر سيارة رياضية خارقة مبيعًا من لامبورغيني.

ووفقًا لوينكلمان، يجب على كل سيارة لامبورغيني جديدة أن تتفوق على أسلافها من ناحية الأداء.

وتجسد تيميراريو هذه الفلسفة، إذ تضع معيارًا جديدًا في الأداء والطابع الرياضي ومتعة القيادة.

والجدير بالذكر أن محرك تيميراريو هو أول محرك سيارة رياضية خارقة قادر على الوصول إلى 10000 دورة في الدقيقة، وهو إنجاز مخصص عادةً لرياضة السيارات.

وأضاف وينكلمان: “تجاوزنا مع تيميراريو توقعاتنا بما يمكن أن تكون عليه السيارة الرياضية ذات المحرك المتوسط ​​من ناحية الأداء والتصميم”.

وعرضت الشركة خلال الحدث تشكيلة السيارات الهجينة، التي تضم Revuelto بمحرك V12 بقوة قدرها 1015 حصانًا، و Urus SE بمحرك V8 مزدوج التوربو بقوة قدرها 800 حصان.

وبالإضافة إلى ذلك، يستمر نهج الشركة المبتكر بالمجال الرقمي، إذ يمكن للمعجبين تخصيص سيارة تيميراريو الافتراضية والتسابق بها في مختبر لامبورغيني ضمن لعبة روبلكس.

وتتميز الشاشة الجديدة بقياس قدره 8.4 بوصات المثبتة على الكونسول الوسطي بواجهة تشبه الهاتف الذكي، مما يسمح للسائق بتمرير التطبيقات والمعلومات من الشاشة المركزية إلى شاشة السائق الفردية أو الشاشات الأخرى.

وتوفر السيارة مقاعد قابلة للتعديل بما يصل إلى 18 وضعية للتدفئة والتهوية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مجموعة ألوان، وإطارات جديدة بقياس قدره 20 بوصة في الجهة الأمامية و 21 بوصة في الجهة الخلفية.

ومن المقرر تسليم الدفعة الأولى من تيميراريو في الربع الثالث من عام 2025. ولم تعلن الشركة بعد الأسعار، مع الإشارة إلى أن سعر هوراكان تكنيكا يبدأ من نحو 250 ألف دولار.

ويشير تقديم تيميراريو إلى تفاني الشركة الإيطالية في تكامل التكنولوجيا المتطورة مع تراثها العريق، ووضع معايير جديدة في عالم السيارات الرياضية الخارقة.