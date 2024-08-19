سوني تكشف عن تقنية جديدة لتحسين الصوت المكاني

أعلنت سوني في بيان صحفي Gaming Virtualizer by 360 Reality Audio، وهو مكون إضافي برمجي يبسط إنشاء الصوت المكاني لسماعات الرأس ويتكامل مع Wwise.

ومن أجل تلبية الحاجة المتزايدة إلى الصوت المكاني في الألعاب الثلاثية الأبعاد ومع زيادة استخدام سماعات الرأس، فإن المكون الإضافي البرمجي يستفيد من تقنية 360 Reality Audio من الشركة اليابانية لتعزيز التجارب الغامرة في ألعاب الهاتف المحمول والحاسوب.

وصممت سوني المكون الإضافي البرمجي لإجراء معالجة الإشارات من أجل تشغيل الصوت المكاني من خلال سماعات الرأس، مما يقلل الحمل على أجهزة اللعبة.

ويضمن هذا تقديم تجربة صوتية مكانية غامرة حتى للأجهزة ذات قوة المعالجة المحدودة، مثل الهواتف المحمولة.

ويحقق المكون الإضافي البرمجي من سوني مجالًا صوتيًا طبيعيًا بزمن وصول منخفض، مما يسهل تمييز اتجاه الأصوات، مثل الأصوات القادمة من الجهة العلوية أو الجهة الخلفية.

ويحدد المكون الإضافي البرمجي موضع الصوت بسلاسة، مع الحد الأدنى من التدخل في المرحلة، حتى عندما تتغير وجهة نظر اللاعب بسرعة.

ويعمل المكون الإضافي البرمجي مع Wwise، وهو البرنامج الوسيط للصوت الذي يستخدمه مطورو الألعاب. ويبسط هذا التكامل عملية تصميم الصوت لكل من ألعاب الهاتف المحمول والحاسوب، مما يعزز كفاءة التطوير.

ويسمح المكون الإضافي البرمجي من سوني بإجراء تعديلات صوتية فردية بدلًا من اتباع نهج موحد. ويمكن تخصيص الأصوات المهمة، مثل المؤثرات، مكانيًا، في حين يمكن معالجة الأصوات المحيطة بطريقة مختلفة. وتدعم هذه المرونة تصميمًا صوتيًا مكانيًا دقيقًا ومبتكرًا.

وتختبر مجموعة من مطوري الألعاب في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين المكون الإضافي البرمجي من سوني من أجل استخدامه في الألعاب، ويشمل ذلك COLOPL و Cygames و GungHo Online Entertainment و SQUARE ENIX و Niantic.

وأدمجت COLOPL المكون الإضافي البرمجي من سوني في لعبة المغامرة PRINCIPLES PROLOGUE، مما يسمح للاعبين بتجربة الصوت المكاني الواقعي، مثل خطى الأقدام والضوضاء الكهربائية وأصداء الكهوف.

ويستفيد المكون الإضافي البرمجي من تقنية سوني المسماة 360 Reality Audio من أجل تعزيز تجربة الألعاب من خلال الصوت المكاني الغامر والديناميكي لكل من ألعاب الهاتف المحمول والحاسوب، مما يحُسن الأداء وجودة الصوت.