سامسونج تبحث إعادة سلسلة جالاكسي نوت مجددًا

أشارت تسريبات جديدة إلى أن سامسونج تبحث تغيير تسمية هاتف “Galaxy S25 Ultra” المنتظر في العام المقبل ليحمل اسم Galaxy Note 25.

وقد تتخلى الشركة عن استخدام تسمية “Ultra” وتعيد اعتماد تسمية “Note” التي كانت قد توقفت منذ إصدار “Galaxy Note 20″ و”Note 20 Ultra”.

وكانت سامسونج قد أوقفت سلسلة “Note” بعد أن أضافت دعم القلم الذكي S-Pen إلى سلسلة “Galaxy S” مع إصدار “S21 Ultra”، ولكن القلم لم يكن مدمجًا داخل الجهاز حتى إصدار “S22 Ultra”.

ومن الناحية العملية، كانت طرازات “Ultra” في سلسلة “Galaxy” أشبه بأجهزة “Note” التقليدية، مما دفع سامسونج إلى إيقافها.

ومن أسباب هذا التغيير المحتمل هو رغبة سامسونج في التميز عن المنافسين مثل شاومي وفيفو وغيرها من الشركات التي تستخدم أيضًا تسمية “Ultra” في بعض هواتفها.

وفي سياقٍ متصل، تشير الشائعات إلى أن سامسونج ستغير تسمية “Plus” إلى “Pro” في سلسلة Galaxy S25، مما سيضع هذا الطراز في منافسة مباشرة مع هواتف أخرى مثل “iPhone 15 Pro” و”Google Pixel 9 Pro”.

وفي حدثها الأخير، أعادت جوجل تسمية هاتف “Pixel Fold” إلى “Pixel 9 Pro Fold”، كما أضافت هاتف “Pixel 9 Pro XL” الجديد.

ويُقال أيضًا إن آبل قد تعيد تسمية هاتف iPhone 15 Plus القادم إلى iPhone 15 Air نظرًا إلى تغييرات واسعة مرتقبة في التصميم مرتبطة بالوزن والسُمك.

ولا يُعرف حتى الآن مدى صحة تلك التسريبات، إذ لم تصرّح سامسونج بنحو رسمي عن أي شيء يخص ذلك الأمر.