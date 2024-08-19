زوم تتيح حضور مليون شخص للندوات

أعلنت زوم إطلاق عرضها الجديد للندوات عبر الإنترنت للاستخدام الواحد الذي يمكن أن يستضيف ما يصل إلى مليون مشارك.

وبالإضافة إلى خيارات الاشتراك في الندوات عبر الإنترنت الشهرية والسنوية، تقدم المنصة الآن مجموعة من خيارات الندوات عبر الإنترنت ذات الاستخدام الواحد لاستيعاب أحجام الأحداث الكبرى.

ويمكن للعملاء الآن اختيار ندوات عبر الإنترنت بسعة حضور قدرها 10 آلاف شخص و 50 ألف شخص و 100 ألف شخص و 250 ألف شخص و 500 ألف شخص ومليون شخص.

وتتضمن كل حزمة من الندوات عبر الإنترنت ذات الاستخدام الواحد دعمًا من فريق خدمات الأحداث في زووم لضمان تقديم المضيفين تجربةً احترافية وجذابة.

وقالت سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات في زوم: “يُحدِث عرض الندوات عبر الإنترنت ذات السعة الموسَّعة ثورة في الطريقة التي يمكن بها للمؤسسات التواصل والتفاعل بسلاسة مع جماهير ضخمة. يتمتع منظمو الأحداث الآن بالمرونة والقدرة على استضافة تجارب تفاعلية حقيقية على نطاق غير مسبوق والقدرة على شراء ندوات عبر الإنترنت كبيرة الاستخدام لمرة واحدة”.

وقال واين كورتزمان، نائب رئيس أبحاث شركة أبحث السوق IDC للشؤون الاجتماعية والمجتمعات والتعاون: “بفضل هذه القدرة الجديدة والموسعة للندوات عبر الإنترنت، تفتح زوم فرصًا جديدة للمؤسسات المبتكرة. يسمح ظهور زوم في هذه السوق للمؤسسات بإنتاج أحداث افتراضية مهمة وواسعة النطاق”.

وتشتمل ندوات زوم عبر الويب على إمكانات توفر قدرًا كبيرًا من المرونة والموثوقية في عالم الأحداث الافتراضية، مما يوفر تجارب ندوات عبر الإنترنت لا مثيل لها لكل من المضيفين والحاضرين.

وتتميز ندوات زوم عبر الويب بجودة الصوت والفيديو، وتتفوق على المنافسين. وبالمقارنة مع خدمات البث الكبيرة، التي غالبًا ما يكون لها تأخير لمدة قدرها 5 ثوانٍ أو أكثر، توفر زوم زمن استجابة فوريًا مما يضمن تجربة جميع الحاضرين للندوة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

وتُعد زوم بمنزلة المنصة الوحيدة للندوات عبر الإنترنت التي يمكنها التوسع لتناسب احتياجات الأحداث التي تضم ما بين 10 آلاف مشارك و 1 مليون مشارك.

ويمكن للندوات عبر الإنترنت استضافة جلسات تصل مدتها إلى 30 ساعة – اعتمادًا على خطة السعة التي اشتراها العميل – وتضم ما يصل إلى 1000 من أعضاء لجنة الفيديو التفاعلية، مما يسمح للمضيفين ببث الرسائل بسهولة.