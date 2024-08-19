راسبيري باي تضيف عضوًا جديدًا إلى عائلة Raspberry Pi 5

أعلنت مؤسسة راسبيري باي حصول عائلة Raspberry Pi 5 الرائدة على عضو جديد بسعر قدره 50 دولارًا.

ويواصل الإصدار الجديد بسعة قدرها 2 جيجابايت مهمة المؤسسة المتمثلة في تقديم حوسبة عالية الأداء للأغراض العامة إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

ومر ما يزيد قليلًا على عشرة أشهر منذ إطلاق راسبيري باي حاسوبها المصغر Raspberry Pi 5 الذي حقق حلم المؤسسة الأصلي من نواح عديدة.

ويتميز Raspberry Pi 5 بكونه حاسوبًا مكتبيًا للأغراض العامة بأسعار معقولة، ولا يمكن تمييزه عن الحاسوب الشخصي التقليدي لمعظم المستخدمين، وهو مزود بجميع الأدوات والضمانات اللازمة للمبتدئين للانتقال إلى مهنة الهندسة.

ووفقًا لمؤسسة راسبيري باي، يُعد Raspberry Pi 5 أقوى بمقدار 150 مرة من Raspberry Pi الأصلي الصادر في عام 2012.

وكان جهاز Raspberry Pi 5 الأقل تكلفة هو الإصدار الذي يأتي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذلك بسعر قدره 60 دولارًا.

وطرحت راسبيري باي الآن جهاز Raspberry Pi 5 بسعة قدرها 2 جيجابايت، ولا يعني انخفاض ذاكرة الوصول العشوائي أنه يأتي بقدرات أقل، مع أنه لن يكون قادرًا على تنفيذ بعض المهام الكثيفة الاستخدام لذاكرة الوصول العشوائي.

ويقول إبن أبتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة راسبيري باي، إن الجهاز مطابق وظيفيًا لسابقه مع المعالج السريع الرباعي النواة نفسه وقدرات الوسائط المتعددة نفسها وناقل PCI Express نفسه.

ولا يتطلب النظام ذاكرة وصول عشوائي كثيرة للاستخدام العام، مثل الإقلاع وتشغيل متصفحات الويب والتعامل مع المهام الأساسية.

وقد لا يكون الإصدار الجديد مثاليًا لتنفيذ أشياء، مثل تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بصفته مركز وسائط كاملًا، مع أن أبتون يقول إن العملاء قد يجدون على الأرجح أنه مفيد لحالات الاستخدام الأقل تطلبًا.

ويُعد Raspberry Pi 5 أقوى أجهزة راسبيري باي، إذ يتميز بوحدة التحكم في الإدخال والإخراج الداخلية RP1، بالإضافة إلى معالج Arm Cortex-A76 الرباعي النواة الذي يعمل بسرعة قدرها 2.4 جيجاهرتز.

ومن أجل إنشاء النموذج الجديد، بنت المؤسسة نسخة مُحسّنة من ناحية التكلفة لمعالجها BCM2712 تلغي أي وظيفة لا تحتاج إليها.