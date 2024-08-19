جوجل تنفي إيقاف إنتاج ساعات Fitbit الذكية

نفت شركة جوجل تقارير صحفية حديثة أشارت إلى توقفها عن إنتاج ساعات Fitbit الذكية التابعة لها.

وأكد متحدث باسم الشركة لموقع “آرس تكنيكا” أن جوجل لا تخطط حاليًا لإيقاف خطوط إنتاج ساعاتها الذكية من سلسلتي Fitbit Sense و Fitbit Versa وفقًا لما جاء في تقارير أخيرة.

وعقب إعلان جوجل ساعتها الذكية Pixel Watch 3، تداولت مواقع إخبارية تقنية شائعات بشأن خطط جوجل إيقاف ساعات Fitbit الذكية، وتركيزها على إطلاق الأسورة الذكية ومتعقبات النشاط البدني من سلاسل Fitbit Inspire و Luxe و Charge، وزعمت أن جوجل ستطلق ساعاتها الذكية ضمن ساعات Pixel Watch بنحو حصري.

ونفى متحدث رسمي باسم جوجل تلك التقارير ووصفها بأنها غير صحيحة، وقال: “نحن ملتزمون بشدة بـ Fitbit، والأهم من ذلك بعملائنا الذين يعتمدون على تلك المنتجات والتقنيات. كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية التي أطلقناها في Pixel Watch 3 كانت بفضل الابتكار والتطورات الرائدة من Fitbit. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حديثًا ساعة الأطفال Fitbit Ace LTE، وسوف ترون منتجات جديدة وابتكارات من Fitbit”.

ومع أن المتحدث الرسمي لم يؤكد قدوم نماذج جديدة من سلسلتي Sense أو Versa تحديدًا، لكنه أكدّ أن الشركة لم تتوقف عن إنتاج هذه الساعات.

وأُثيرت مخاوف من إيقاف منتجات Fitbit نظرًا إلى أن جوجل باتت توقف بعض المزايا في تلك الساعات لصالح ساعات Pixel Watch.

ولم تعلن الشركة الأمريكية إيقاف أي من منتجات Fitbit حتى الآن منذ الاستحواذ عليها قبل سنوات، بل سعت إلى توسيع نطاق خدماتها مثل خدمات اللياقة البدنية المتقدمة التي تتطلب اشتراكات دورية.