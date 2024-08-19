جدل في كوريا الجنوبية حول إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي

أثارت خطط كوريا الجنوبية لتقديم كتب مدرسية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدارس جدلًا واسعًا بين الأهالي والأكاديميين الذين يشعرون بالقلق من تعرض الأطفال المفرط للأجهزة الرقمية والمعلومات الخطأ المحتملة، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وكان وزير التعليم الكوري، لي جو-هو، قد أعلن هذا الأسبوع أن الأجهزة اللوحية المجّهزة بمزايا الذكاء الاصطناعي ستكون “محورية” في إعادة هيكلة النظام التعليمي في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر إدخال هذه التغييرات في الفصول الدراسية بحلول العام المقبل للأطفال ابتداءً من سن 8 سنوات.

وقوبل الاقتراح، الذي تقول الحكومة الكورية الجنوبية إنه الأول من نوعه في العالم، بمعارضة من العديد من الأهالي القلقين من الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ووفقًا لوزارة التعليم في كوريا الجنوبية، ستكون الأجهزة اللوحية قابلة للتخصيص، إذ سيُقيَّم الطلاب وفقًا لسرعة تعلمهم من خلال برمجيات خاصة وتكليفهم بمهام مختلفة يولِّدها الذكاء الاصطناعي بناءً على مستويات تعقيد متفاوتة، وتقديم تعليم مخصص لكل طالب على حدة.

ولم تقدّم الحكومة تفاصيل واضحة حول كيفية عمل الكتب المدرسية الرقمية أو أدوات التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو كيفية تجنب ميل الذكاء الاصطناعي إلى “الهلوسة” أو إنتاج أخطاء.

ومن المقرر تقديم التطبيقات التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كافة المواد باستثناء الموسيقى والفنون والتربية البدنية والأخلاق بحلول عام 2028، إذ سيراقب المعلمون الأنشطة عبر لوحة تحكم رقمية. كما ستُضاف دروس في الثقافة الرقمية لمساعدة الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنحو مسؤول.

وينتقد أكاديميون الحكومة الكورية؛ إذ إنها على حد تعبيرهم تحاول إدخال الكتب المدرسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي “بنحو متسرّع دون تقييم صحيح للآثار الجانبية؛ لأن الذكاء الاصطناعي أصبح توجهًا عالميًا”.

ووقع أكثر من 50 ألف ولي أمر عريضةً تطالب الحكومة بتقليل الاعتماد على التقنيات الرقمية الجديدة، معبرين عن قلقهم من “تعرّض أبنائهم المفرط للأجهزة الرقمية”.

وعلى الرغم من ذلك، لاقت خطوة الحكومة ترحيبًا من العديد من المعلمين، إذ أيّد نحو 54% من معلمي المدارس الحكومية الذين شملهم استطلاع أجرته رابطة المعلمين الكوريين هذه المبادرة.

وتتعارض هذه الخطوة مع الاتجاه السائد في الدول المتقدمة الأخرى، حيث تسعى الحكومات إلى تقييد وصول الأطفال إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المدارس.

وتُثار مخاوف أخرى من إدماج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، منها احتمالية انتشار المعلومات غير الصحيحة والغش وتسريب معلومات الطلاب الشخصية.