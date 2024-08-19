تسلا تدفع أموالًا للأشخاص لتدريب روبوت أوبتيموس

توظف تسلا أشخاصًا للمساعدة في تدريب الروبوت الذي يشبه الإنسان أوبتيموس من خلال ارتداء بدلات التقاط الحركة وتقليد الإجراءات التي من المتوقع أن يؤديها.

وتدفع الوظيفة المسماة “مشغل جمع البيانات” ما يصل إلى 48 دولارًا في الساعة، وتتطلب المشي لأكثر من سبع ساعات يوميًا عبر طرق الاختبار وأداء المهام المحددة أثناء حمل أكثر من 13 كغ وارتداء نظارة واقع افتراضي لمدة طويلة من الوقت.

وبالإضافة إلى جمع البيانات، يتوقع من الموظفين أيضًا تحليل المعلومات التي جمعوها، وكتابة تقارير يومية عنها، بالإضافة إلى العمل على بعض المهام البسيطة المتعلقة بمعداتهم وبرامجها.

ويجب أن يتراوح طول الموظفين ما بين 170 سم و 180 سم، ومن المحتمل أن يكون ذلك في نطاق مماثل لارتفاع أوبتيموس المتوقع البالغ قدره 172 سم.

وسبق أن روج حساب تسلا الرسمي لمتطلبات هذه الوظيفة، وأفاد موقع Business Insider أن تسلا عينت أكثر من 50 موظفًا لهذه الوظيفة خلال العام الماضي.

وتُعد مسألة التقاط الحركة طريقة شائعة وفعالة من ناحية التكلفة لتدريب الروبوتات على أداء حركات شبيهة بالإنسان، مع أن تسلا واحدة من أوائل الشركات التي لجأت إلى هذه الطريقة على هذا النطاق.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أن أوبتيموس ينفذ مهام مختلفة، وقال أنيميش جارج، أحد كبار الباحثين في إنفيديا للأبحاث وأستاذ الروبوتات في معهد جورجي للتكنولوجيا، إن أوبتيموس قد يتطلب ملايين الساعات من البيانات قبل أن يصبح جاهزًا للعمل في مصانع تسلا.

وقال جارج: “حجم جمع البيانات الذي تحتاج إليه قد يصل بسهولة إلى نصف مليار دولار، مع أنه لا يوجد ضمان أن تنجح حتى لو فعلت ذلك”.

ويُعد هذا أمرًا نموذجيًا جدًا للروبوتات البشرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تديرها، والتي تتطلب جميعها قدرًا كبيرًا من التدريب.

ووعد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بإنتاج روبوتات مفيدة في العام المقبل، فإن أوبتيموس لا يبدو في الوقت الحالي أقرب إلى الاكتمال من الروبوتات البشرية المنافسة من بوسطن ديناميكس و Figer و Apptronik التي تختبرها شركات تصنيع السيارات الأخرى.