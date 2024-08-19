الحوسبة الحيوية.. هل هي الحل الأمثل لتحديات الذكاء الاصطناعي؟

لطالما ارتبط الذكاء الاصطناعي بالأجهزة الإلكترونية المعقدة القائمة على شرائح السيليكون، وتعتمد أحدث النماذج اللغوية الكبيرة، على هذه التقنية التي شكلت أساس الحوسبة منذ عقود. ولكن ماذا لو استطعنا أن نخطو خطوة أبعد، وأن نستبدل هذه الأجهزة ببدائل تعمل بالخلايا العصبية وليس الرقاقات الإلكترونية! هذا ما تسعى إليه أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي.

يفتح مجال (الحوسبة الحيوية) Biocomputing، آفاقًا جديدة في عالم التكنولوجيا، إذ يهدف هذا المجال الطموح إلى تطوير معالجات تعتمد على مكونات بيولوجية، تُسمى (الأورجانويدات) Organoid، وهي عبارة نماذج مصغرة للأعضاء يتم إنشاؤها في المختبر من الخلايا الجذعية، لمحاكاة بنية ووظائف الأعضاء الحقيقية، وهنا يحاكي الباحثون الأنسجة العصبية لإنشاء أنظمة حوسبة مستوحاة من الدماغ البشري.

وتكمن الفكرة هنا في استغلال قدرات الخلايا العصبية الطبيعية في المعالجة والتعلم لتطوير معالجات أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة. ويشهد هذا المجال نموًا متسارعًا، مدفوعًا بقلق الباحثين من الآثار البيئية والاقتصادية لتزايد طلب الحوسبة التقليدية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

البحث عن بدائل لتشغيل الذكاء الاصطناعي:

تخيل حواسيب قادرة على التعلم والتطور بشكل مستمر، تمامًا مثل الدماغ البشري، هذا هو الهدف الذي تسعى إليه الشركات الناشئة في هذا المجال، وأبرزها شركة (FinalSpark) السويسرية، التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام منصة تُسمى (Neuroplatform)، وهي أول منصة حوسبة تعمل بأورجانويدات الدماغ البشري، ويمكن للعلماء استئجارها عبر الإنترنت مقابل 500 دولار شهريًا للاستفادة منها في أبحاثهم.

ويصف فريد جوردان، المؤسس المشارك لشركة (FinalSpark) ومديرها التنفيذي، منصة (Neuroplatform) بأنها فريدة من نوعها عالميًا، قائلًا: “على حد علمي، نحن الوحيدون الذين يفعلون ذلك عبر منصة يمكن استئجارها بشكل عام”.

وقد بدأت شركة (FinalSpark) بتمويل ذاتي من مؤسسيها، بهدف تطوير حلول للذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة أقل بكثير من التقنيات الحالية. ووفقًا لجوردان، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق ذكاء اصطناعي يستهلك طاقة أقل 100000 مرة مما هو موجود حاليًا.

كفاءة الطاقة في الحوسبة الحيوية:

تكمن أهم مزايا الحوسبة الحيوية في أن الخلايا العصبية تستطيع معالجة المعلومات باستخدام طاقة أقل بكثير مقارنة بالحواسيب التقليدية، إذ تشير التقديرات إلى أن الخلايا العصبية الحية تستهلك طاقة أقل بأكثر من مليون مرة مقارنة بالمعالجات الرقمية المستخدمة حاليًا.

فعلى سبيل المثال: عند مقارنة المعالجات الحاسوبية التي تعتمد على خلايا الدماغ البشري، بأحدث المعالجات المستخدمة في الحواسيب العملاقة مثل (Hewlett Packard Enterprise Frontier)، سنجد أنه عند العمل بالسرعة نفسها، واستخدام ذاكرة أكبر بمقدار 1000 مرة، تستهلك هذه المعالجات طاقة تتراوح بين 10 و 20 واطًا فقط، مقارنة بمعالجات الحاسوب التي تحتاج إلى 21 ميجاواط للقيام بعمليات مماثلة.

وتجعل هذه الفجوة الضخمة في استهلاك الطاقة الحوسبة الحيوية خيارًا جذابًا لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. فبالإضافة إلى تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه التقنية المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

ما آلية عمل منصة Neuroplatform؟

تعتمد منصة (Neuroplatform) في عملها على مبدأ زراعة أورجانويدات دماغية في المختبر لتحاكي الدماغ البشري، ثم تُحفز كهربائيًا وتتعرض لمركبات كيميائية تحاكي عمل الدماغ البشري، مما يسمح لها بتعلم وظائف معقدة وتطويرها.

وتستخدم منصة (Neuroplatform) سلسلة من وحدات المعالجة التي تستضيف كل منها أربعة أورجانويدات دماغية كروية، يصل عرض كل واحد منها إلى 0.5 مليّمتر، ويتصل كل واحد بثمانية أقطاب كهربائية تحفز الخلايا العصبية داخل المجال الحي كهربائيًا، وتسمح هذه الأقطاب أيضًا بتوصيل الأورجانويدات بشبكات الحاسوب التقليدية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل بين البيولوجيا والتكنولوجيا.

ولتشجيع نمو الروابط العصبية وتكوين الذكريات الاصطناعية، تتعرض الخلايا العصبية في الأورجانويدات إلى الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بآلية المكافأة في الدماغ البشري، ومن خلال الجمع بين التحفيز الكهربائي ومكافآت الدوبامين، تتمكن منصة (Neuroplatform) من محاكاة عملية التعلم في الدماغ البشري، مما يفتح الباب لتطوير حواسيب قادرة على التعلم والتطور.

ويعتقد فريق شركة (FinalSpark) أنه بتطوير هذه التقنية، يمكن للأورجانويدات في المستقبل أن تحاكي الذكاء الاصطناعي المعتمد على شرائح السيليكون، والعمل كوحدات معالجة تؤدي وظائف مشابهة لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات التي نستخدمها اليوم.

وفي الوقت الحالي يُبث نشاط الأورجانويدات وسلوكها الحيوي مباشرة على مدار الساعة عبر موقع شركة (FinalSpark)، مما يتيح للباحثين وغيرهم مراقبة تطورها وتفاعلاتها.

ومع ذلك يشكل التحكم في سلوك الخلايا العصبية في الأورجانويدات تحديًا كبيرًا للفريق، إذ يقول جوردان: “يتمثل التحدي في إيجاد الطريقة المناسبة لجعل الخلايا العصبية تفعل ما نريدها أن تفعله”.

وللتغلب على هذا التحدي، تقدمت فرق بحثية من 34 جامعة حول العالم بطلب لاستخدام الحواسيب الحيوية التي تنتجها شركة (FinalSpark)، وحتى الآن وفرت الشركة إمكانية الوصول إلى هذه الأجهزة لعلماء من جامعة ميشيجان، والجامعة الحرة في برلين، بالإضافة إلى سبع مؤسسات أخرى.

يهدف كل مشروع بحثي من هذه المشاريع إلى استكشاف جانب مختلف من إمكانات الحوسبة الحيوية. فعلى سبيل المثال، يسعى فريق البحث في جامعة ميشيجان إلى فك شفرة اللغة التي تتحدث بها الأورجانويدات، وذلك من خلال دراسة التأثيرات الكهربائية والكيميائية التي يمكن أن تغير سلوكها.

بينما فريق البحث في جامعة لانكستر لايبزيغ في ألمانيا، يحاول إدماج الأورجانويدات في نماذج التعلم الآلي، بهدف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مستوحاة من الدماغ البشري.

هل يمكن للحوسبة الحيوية التنافس مع السيليكون؟

تُعدّ الحوسبة الحيوية مجالًا واعدًا يحمل في طياته إمكانات كبيرة لتغيير وجه الحوسبة في المستقبل، ومع ذلك، لا تزال هذه التقنية في مراحلها الأولى، وتواجه العديد من التحديات التي تحول دون منافستها للحوسبة التقليدية المعتمدة على شرائح السيليكون على نطاق واسع.

ومن من أبرز هذه التحديات غياب نظام تصنيع موحد للأورجانويدات، بالإضافة إلى قصر عمرها الافتراضي الذي يبلغ متوسطه حاليًا 100 يوم فقط، ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالتجارب السابقة التي كانت تستمر لبضع ساعات فقط.

ومع ذلك، تسعى الشركات الناشئة مثل (FinalSpark) جاهدة لتجاوز هذه العقبات من خلال تطوير تقنيات جديدة لتصنيع الأورجانويدات وزيادة كفاءتها، وقد أشار جوردان إلى أن الشركة طورت عملية تصنيع الأورجانويدات، إذ تضم منشأتها حاليًا ما يتراوح بين 2000 و 3000 أورجانويد.

المنافسة على مستقبل الحوسبة الحيوية:

شركة (FinalSpark) ليست الوحيدة التي تسعى إلى إيجاد بدائل حيوية للحوسبة المعتمدة على السيليكون، كما أن استخدام الأورجانويدات الدماغية ليس الطريق الوحيد الممكن.

إذ يؤكد أنخيل غوني مورينو، الباحث في المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية في إسبانيا، تنوع الخيارات المتاحة في مجال الحوسبة الحيوية. ويدرس مورينو الحوسبة الخلوية، وهي استخدام الخلايا الحية المعدلة لإنشاء أنظمة قادرة على تكرار وظائف مثل: الذاكرة، والبوابات المنطقية (Logic Gates) – التي تشكل أساس بناء الدوائر الرقمية المعقدة – وغير ذلك من أساسيات اتخاذ القرار التي نعرفها من الحوسبة التقليدية.

ويبحث فريقه عن المهام التي تتفوق فيها الحواسيب الحيوية على نظيراتها المصنوعة من السيليكون، وهي الديناميكية التي يطلق عليها اسم (التفوق الخلوي).

ويعتقد غوني مورينو أن الحوسبة الخلوية تحمل إمكانات كبيرة في مجال الإصلاح البيولوجي، وذلك بفضل قدرة الخلايا على التفاعل المباشر مع البيئة، فبدلًا من استخدام أجهزة إلكترونية لمراقبة البيئة، يمكننا استخدام الخلايا الحية التي تستشعر التغيرات البيئية وتستجيب لها، وهذا يمكن أن يوفر لنا معلومات أكثر دقة حول حالة البيئة، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات أفضل لحماية كوكبنا.

بينما يركز مورينو في إمكانات الحوسبة الخلوية، يتجه أندرو أداماتسكي، الأستاذ في الحوسبة غير التقليدية في قسم علوم الحاسوب من جامعة غرب إنجلترا، إلى دراسة إمكانيات الحوسبة الفطرية.

يقول أداماتسكي إن الميسيليوم، تلك الشبكات الخيطية للفطريات، تظهر إمكانات كهربائية متصاعدة مماثلة لتلك الموجودة في الخلايا العصبية، ويأمل الاستفادة من هذه الخصائص الكهربائية لإنشاء نظام حوسبة فطري يشبه الدماغ قادر على التعلم، وتعرف الأنماط، وأكثر من ذلك.

وقد نجح فريق أداماتسكي بالفعل في تدريب شبكات فطرية لمساعدة أنظمة الحاسوب في أداء وظائف رياضية معينة. ويقول أداماتسكي: “تقدم الحوسبة الفطرية العديد من المزايا مقارنة بالحوسبة القائمة على الأعضاء الدماغية، خاصة من حيث البساطة الأخلاقية، وسهولة الزراعة، والمرونة البيئية، والفعالية من حيث التكلفة والتكامل مع التقنيات الحالية”.

بينما يرى أداماتسكي أن الفطريات تقدم بديلاً واعدًا للحوسبة العصبية، يعرب جوردان، الرئيس التنفيدي لشركة (FinalSpark) عن ثقته بقدرات الخلايا العصبية البشرية على التعلم والتطور. ومع ذلك، يدرك كلاهما الحاجة إلى معالجة القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الأنسجة العصبية البشرية في الأبحاث، خاصة فيما يتعلق بمسألة الوعي.

هل الحوسبة الحيوية هي الحل الأمثل لتحديات الذكاء الاصطناعي؟

مع تزايد التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي، من استهلاك الطاقة الضخم إلى الحاجة المستمرة إلى تخزين كميات ضخمة من البيانات، بدأت الأنظار تتجه نحو الحوسبة الحيوية كبديل مستقبلي واعد. فمن خلال استغلال قدرات الخلايا الحية، تسعى هذه التقنية إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على القيود الحالية للحوسبة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمتاز الحوسبة الحيوية، سواء من خلال الأورجانويدات الدماغية أو الحوسبة الخلوية، بإمكانية تطبيقها في مجالات متنوعة مثل:

الطب: لتطوير أدوية جديدة، وفهم الأمراض العصبية، وتحسين التشخيص.

لتطوير أدوية جديدة، وفهم الأمراض العصبية، وتحسين التشخيص. البيولوجيا: لتحليل البيانات الجينية الضخمة، وفهم التطور البيولوجي.

لتحليل البيانات الجينية الضخمة، وفهم التطور البيولوجي. ا لروبوتات: لتصميم روبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف.

لتصميم روبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف. حماية البيئة: من خلال تحليل استجابات الخلايا الحية للتغيرات البيئية، يمكن للعلماء والمهندسين تطوير أدوات وأنظمة ذكية تساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

ومع ذلك لا تزال الحوسبة الحيوية بحاجة إلى المزيد من البحث العلمي لتجاوز التحديات الحالية وتحويلها إلى تقنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.