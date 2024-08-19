أبرز مزايا هاتف Pixel 9 Pro Fold الجديد من جوجل

أعلنت جوجل هاتفها القابل للطي الجديد Pixel 9 Pro Fold في حدث Made by Google قبل أسبوع، وهو متاح الآن للحجز الأولى في متجر جوجل الإلكتروني.

يأتي هذا الهاتف مع العديد من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ مما يجعله منافسًا قويًا لهاتفي Galaxy Z Fold6 و OnePlus Open، وبفضل هذه التحسينات من المتوقع أن يتفوق هذا الهاتف في سوق الهواتف القابلة للطي.

إليك أبرز 5 مزايا يتمتع بها هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold القابل للطي الجديد:

1- يعمل بمعالج Tensor G4 الأقوى والأحدث من جوجل:

يعمل هاتف Pixel 9 Pro Fold بمعالج جوجل Tensor G4 الأكثر كفاءة حتى الآن، ووفقًا لجوجل فإن هذا المعالج المصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر أسرع بنسبة قدرها 20% في تصفح الويب وأسرع بنسبة قدرها 17% في تشغيل التطبيقات مقارنةً بالطراز السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold على سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لضمان الأداء السلس لمزايا الذكاء الاصطناعي وتعدد المهام.

2- يتضمن كاميرا تتمتع بمواصفات قوية:

تُعد جودة الكاميرا من العوامل الرئيسية التي يبحث عنها معظم الأشخاص عند شراء هاتف ذكي جديد في عام 2024، ومع أن المواصفات الأساسية لكاميرا هاتف Pixel 9 Pro Fold لا تختلف كثيرًا عن مواصفات كاميرا الطراز السابق، فإن بعض المزايا الجديدة التي قدمتها جوجل تعزز قوة الكاميرات وتحسن تجربة استخدامها.

فإذا كنت من محبي التقاط مقاطع فيديو للألعاب النارية أو القمر في وقت متأخر من الليل، فإن مزية Night Sight Video المتوفرة في هاتف Pixel القابل للطي ستساعدك في تسجيل فيديو احترافي يتمتع بوضوح كبير وجودة عالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويتضمن هاتف Pixel 9 Pro Fold أيضًا مزية Macro Focus التي تتيح لك التقاط صور عالية الجودة للعناصر القريبة.

وإذا أردت تصوير طفل صغير يتحرك كثيرًا أو لا ينظر إلى الكاميرا، فستساعدك مزية Made You Look في Pixel 9 Pro Fold في التقاط صور احترافية له، فهي تتيح لك عرض صورة ملونة على الشاشة الخارجية للجهاز لجذب انتباه طفلك، وبمجرد تركيز الطفل في الصورة يمكنك التقاط صورة له.

3- يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور باحترافية:

يتضمن هاتف جوجل الجديد القابل للطي مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تحرير الصور بطريقة احترافية عن طريق إزالة العناصر غير المرغوب فيها، وإضافة عناصر جديدة، وتغيير لون أو شكل بعض العناصر الموجودة.

فباستخدام مزية Add Me الجديدة يمكن إدماج صورتين معًا للحصول على صورة جماعية تتضمن جميع الأشخاص، وكل ما عليك فعله هو التقاط صورة جماعية، ثم جعل شخص ما يلتقط صورة أخرى يوجد فيها الشخص الذي التقط الصورة الأولى، ثم ستدمج Add Me الصورتين معًا للحصول على صورة واحدة جماعية تتضمن جميع الأشخاص.

هناك أيضًا مزية Auto Frame الجديدة التي تساعدك في إعادة تأطير صورتك تلقائيًا، وتقترح أفضل طريقة لاقتصاصها. كما يدعم هاتف جوجل الجديد أيضًا مزية Reimagine التي تتيح لك تحديد جزء معين من صورتك تريد تعديله أو تغييره، ثم وصف التغييرات التي تريدها، وستطبقها هذه المزية فورًا.

4- يحتوي على تطبيق Pixel Screenshots:

في الكثير من الأحيان يكون من الصعب الوصول إلى لقطة شاشة أخذتها سابقًا بسبب وجود الكثير من الصور المخزنة في معرض الصور، في مثل هذه الحال يمكن أن يكون تطبيق Pixel Screenshots مفيدًا، وهو تطبيق حصري لهواتف Pixel.

يستخدم هذا التطبيق نموذج Gemini Nano لاستخراج التفاصيل المهمة من لقطات الشاشة. على سبيل المثال: إذا أخذت لقطة شاشة لدعوة التخرج الخاصة بك، فيمكنك أن تطلب من هذا التطبيق استخراج بعض التفاصيل منها مثل: الوقت والتاريخ والمكان.

5- يمتاز بالعمر الطويل للبطارية:

يحتوي Pixel 9 Pro Fold على بطارية تبلغ سعتها 4650 ميلّي أمبير في الساعة. ويمكن أن يستمر هذا الهاتف بالعمل لأكثر من 24 ساعة بشحنة واحدة وما يصل إلى 72 ساعة مع تفعيل وضع حفظ الطاقة (Extreme Battery Saver). ومع أن سعة بطارية هذا الهاتف أصغر قليلًا من سعة بطارية الطراز السابق، فإن معالج Tensor G4 يستهلك طاقة أقل في أثناء الاستخدام اليومي؛ مما يساعد في إطالة عمر البطارية.