آبل تصدر نسخة محدثة من iOS 17.6.1

أصدرت آبل نسخة محدثة من iOS 17.6.1، ويأتي البرنامج الجديد بعد أسبوع ونصف الأسبوع من إطلاق التحديث الأصلي iOS 17.6.1 مع إصلاحات مهمة للأخطاء.

ويحتوي الإصدار الجديد على رقم الإصدار 21G101 بدلًا من رقم الإصدار 21G93. ويشير نمط الإصدار الفريد إلى مشكلة محتملة أثرت في iPad mini 5.

ومن المحتمل عدم وجود تغيير ملحوظ في أجهزة آيفون وآيباد الأخرى، ويمكن للمستخدمين الالتزام بالتحديث الأصلي 17.6.1. وفي حال كنت تمتلك جهاز iPad mini 5، فإنك بحاجة إلى تثبيت الإصدار الجديد.

ومن النادر أن تعيد آبل إصدار التحديث البرمجي نفسه. ومن غير المعتاد أن تعيد الشركة الإصدار بعد مدة طويلة من الإصدار الأول.

وفي بعض الأحيان تكتشف الشركة خطأً أو ثغرة أمنية كبيرة في إصدار البرنامج وتصدر إصدارًا مصححًا بعد يوم أو يومين، مع أن الإصدار 17.6.1 الأصلي ظهر أول مرة في تاريخ 7 أغسطس، لذا فإن هذا الإصدار الجديد الذي وصل الآن يسير في مسار جديد.

ويمكن تنزيل iOS 17.6.1 عبر أجهزة آيفون وآيباد المؤهلة هوائيًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم تحديث البرنامج.

ووفقًا لملاحظات إصدار آبل، يتضمن هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج تحديث iOS 17.6.1 مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات

وأثر خطأ حماية البيانات المتقدمة في عدد صغير من المستخدمين الذين حاولوا تشغيل حماية البيانات المتقدمة ولم يتمكنوا من تمكينها وشاهدوا رسالة خطأ وكان من الواضح أن الميزة غير نشطة.

وشاهد المستخدمون المتأثرون الذين حاولوا إيقاف تشغيل الميزة أنها معطلة في الواجهة، مع أنها كانت لا تزال نشطة لبيانات آيكلاود.

وأصلحت آبل هذين الخللين في التحديث. ويرى مستخدمو آيفون الذين يواجهون الخطأ الذي منع إيقاف تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات بطريقة صحيحة إشعارًا يطلب منهم تأكيد قرار إيقاف تشغيل الميزة بعد تثبيت iOS 17.6.1.

وتقول آبل إن العدد القليل من المستخدمين الذين واجهوا هذا الخطأ كانوا يتمتعون بالمستوى المتوقع من الأمان في حال لم يوقفوا تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات كما هو متوقع.