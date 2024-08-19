آبل تتيح الوصول إلى خدمة البودكاست عبر الويب

أعلنت آبل إطلاق خدمة “آبل بودكاست” Apple Podcasts عبر الويب في كافة المتصفحات الرئيسية، ومنها كروم وسفاري وإيدج وفايرفوكس، في أكثر من 170 دولة حول العالم.

ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى خدمة البودكاست التابعة لآبل عبر أي جهاز به متصفح ويب.

وكان بإمكان المستخدمين الاستماع إلى حلقات البودكاست الصوتية عبر الويب سابقًا، ولكن كان يتعين عليهم أولًا البحث عن الحلقة المطلوبة عبر محركات البحث للوصول إلى صفحة العرض التقديمي للبودكاست.

وأما الآن، فتوفر “آبل بودكاست” واجهة متكاملة تسمح للمستخدمين بالاستفادة من مزايا كانت متاحة فقط في التطبيق، مثل تصفح البرامج، والوصول إلى المكتبة وقوائم الحلقات والبرامج الواسعة الانتشار، وشراء الاشتراكات، وغيرها.

ويمكن للمستمعين مزامنة حساباتهم في “آبل” لتمكينهم من حفظ تقدّم الاستماع للمتابعة لاحقًا، بالإضافة إلى عرض البرامج التي يتابعونها واشتراكاتهم، حتى المستخدمون الذين لا يمتلكون حساب “آبل” يمكنهم استخدام الخدمة عبر الويب.

وتُعد هذه الإضافة خطوة مهمة لمتابعي البودكاست الذين يفضلون عدم تحميل تطبيقات إضافية، كما تتيح للمبدعين مشاركة روابط حلقاتهم وبرامجهم بسهولة للوصول إلى جمهور أوسع.

ويمكن زيارة الموقع الجديد لخدمة “آبل بودكاست” عبر الرابط التالي: podcasts.apple.com.

وبهذا التحديث، تنضم “آبل بودكاست” إلى منصات ناشئة ومستقلة تعتمد على تشغيل البودكاست عبر الويب مثل Castbox و Podbay و Podcast App، بالإضافة إلى خدمات كبيرة مثل يوتيوب ميوزيك وأمازون ميوزيك وسبوتيفاي.