هل يثق الناس بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي؟

مع تزايد إدماج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتأثيره المتزايد في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري فهم مدى قبول المجتمع لهذه التكنولوجيا الجديدة، وهذا الفهم سيساعدنا في تقييم مستوى الثقة بالذكاء الاصطناعي وتوقع التحديات والفرص التي قد تطرأ في المستقبل.

ترتبط ثقة الناس بالذكاء الاصطناعي بنحو مباشر بمستوى معرفتهم به، إذ تظهر بعض الدراسات الاستقصائية أن ما نسبته 90% من الأميركيين لديهم معرفة محدودة بهذه التكنولوجيا؛ مما يؤثر سلبًا في ثقتهم بها، ومع ذلك هناك فئة قليلة تمتلك فهمًا أعمق للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

ومع أن ما نسبته 30% من الأميركيين على دراية بالتطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي، فإن هناك معلومات غير صحيحة واسعة الانتشار عن هذه التكنولوجيا، ومنها الاعتقاد بأن الأخطاء التي ترتكبها أدوات الذكاء الاصطناعي سببها الذكاء الاصطناعي نفسه، والحقيقة أن هذه الأخطاء غالبًا ما تعكس أخطاء في تصميم النظام أو البيانات المستخدمة في تدريبه، مما يؤدي إلى زيادة الشكوك في هذه التكنولوجيا.

ما رأي الناس في الذكاء الاصطناعي بنحو عام؟

توجد آراء متفاوتة عن الذكاء الاصطناعي؛ إذ يعارض ما تقارب نسبته 35% من الأشخاص في العالم زيادة الاعتماد عليه، ولكن نسبة المعارضة في الولايات المتحدة أعلى بكثير، فهي تشمل نصف السكان.

من ناحية أخرى، شهدت نسبة الثقة بشركات الذكاء الاصطناعي تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد انخفضت إلى 35% فقط وفقًا لبعض الدراسات الاستقصائية الحديثة؛ ويُعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى القلق المتزايد من السرعة الكبيرة جدًا التي تتطور بها أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى ما نسبته 43% من سكان العالم أن الشركات لا تدير الذكاء الاصطناعي بنحو مثالي، ومع ذلك يعتقد الكثيرون أن التنظيم الحكومي يمكن أن يزيد من ثقتهم بهذه التقنية.

يؤدي الاختبار الشامل للذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في كسب ثقة الناس، فهم يرغبون في التحقق من أن الشركات تجري اختبارات دقيقة لأدوات الذكاء الاصطناعي لضمان سلامتها وموثوقيتها، كما يطالبون بوجود رقابة حكومية صارمة لضمان التزام أدوات الذكاء الاصطناعي بمعايير السلامة والأخلاق. من خلال هذه التدابير، يمكن زيادة الثقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز قبوله في المجتمع.

ما مدى ثقة الناس بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات؟

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث فإن الثقة بالذكاء الاصطناعي تختلف على نطاق واسع عبر القطاعات المختلفة، وسنوضح فيما يلي نبذة مختصرة عن هذا الأمر:

مجال الرعاية الصحية:

يشعر ما لا تقل نسبته عن 60% من سكان الولايات المتحدة بعدم الارتياح من اعتماد مقدم القطاع الصحي على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن يكون مصدر هذا الانزعاج المخاوف من إمكانية حدوث أخطاء.

ومع ذلك، يتفق ما نسبته 38% من السكان على أن هذه التقنية ستحسن نتائج علاج المرضى، إذ يدرك هؤلاء الأشخاص الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التشخيص وخطط العلاج الشخصية.

القطاع الحكومي:

يعتقد ما نسبته 67% من الأميركيين أن الحكومة لن تفعل ما يكفي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا الافتقار إلى الثقة بالرقابة يشكل حاجزًا أمام ثقة الناس، إذ يخشى الكثيرون أن يؤدي التنظيم غير الكافي إلى إساءة الاستخدام وانتهاكات الخصوصية.

وكالات إنفاذ القانون:

وفقًا لبحث من Ipsos، فإن قرابة 67% من المواطنين الأميركيين قلقون من إساءة استخدام الشرطة ووكالات إنفاذ القانون للذكاء الاصطناعي؛ وغالبًا ما ينتج هذا القلق بسبب احتمالية استخدامه لانتهاك الخصوصية، والتأثير في الحريات المدنية.

أماكن العمل:

يسبب دور الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف قلقًا كبيرًا للعديد من الأشخاص، إذ يعارض قرابة 70% من الأمريكيين استخدام الشركات له لاتخاذ قرارات التوظيف النهائية، ويعود السبب في ذلك إلى مخاوف التحيز ونقص الحكم البشري.

من ناحية أخرى، يرفض ما نسبته 41% من البالغين في الولايات المتحدة استخدامه لمراجعة طلبات التوظيف بسبب المخاوف من قلة العدالة والشفافية وظهور الأخطاء الخوارزمية المحتملة.

هل تزيد ثقة الناس بالذكاء الاصطناعي بعد استخدامه؟

يستخدم ما نسبته 27% من البالغين الأمريكيين أدوات الذكاء الاصطناعي عدة مرات يوميًا، وأكثر الأدوات التي يستخدمونها هي: المساعدون الافتراضيون وأدوات توليد الصور والنصوص، وروبوتات الدردشة.

وفي استطلاع أجرته YouGov، ذكر ما نسبته 23% أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، وذكر 22% أنهم يستخدمون روبوتات الدردشة بانتظام.

وحتى مع المخاوف المتزايدة من الآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وجد الاستطلاع نفسه أن ما نسبته 31% من الأميركيين يعتقدون أنه يجعل حياتهم أسهل، ويرى ما نسبته 46% من البالغين تحت سن 45 عامًا أنه يحسن نوعية حياتهم.

وفي استطلاع Ipsos، يستخدم واحد من كل ثلاثة أشخاص بعض أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام، ولكن حتى مع كثرة استخدام هذه الأدوات، فإن ما نسبته 58% من المشاركين يشعرون بالقلق بعد استخدامها بنحو متكرر.

إن كسب ثقة الشركات يتطلب وقتًا، ويتطلب ذلك غالبًا اتباع الشركات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي نهجًا واضحًا لكيفية استخدامها، وبمرور الوقت ستزداد ثقة الناس بهذه التقنية.

ما أسباب عدم ثقة الناس بالذكاء الاصطناعي؟

يكمن أساس الخوف من الذكاء الاصطناعي في اعتقاد الكثير من الأشخاص بأن هذه التقنية قد تتفوق على الذكاء البشري وتسيطر عليه. ويشعر العديد من الأمريكيين بالقلق من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يتخذ قرارات تضر بالبشرية، مما يؤدي إلى نهاية محتملة للوجود البشري.

من ناحية أخرى، يزداد الخوف من هذه التقنية بسبب احتمالية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي قرارات متحيزة وغير عادلة، إذ يخشى الناس من أن هذه الأنظمة قد تزيد التحيزات الموجودة في المجتمع، مما يؤدي إلى نتائج غير منصفة، خاصة في بعض المجالات المهمة مثل السياسة.

يخشى الناس أيضًا أن يقلل الذكاء الاصطناعي من العنصر البشري في مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه، يشعر آخرون بقلق أكبر من الذكاء الاصطناعي بسبب جمع البيانات، إذ يعتقد ما تقرب نسبته من 60% من المستهلكين في جميع أنحاء العالم أن جمع الذكاء الاصطناعي للبيانات يشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصيتهم، فاحتمال إساءة استخدام المعلومات الشخصية يثير مخاوف من المراقبة وانتهاكات الخصوصية.

وبغض النظر عن هذه المخاوف، هناك طرق لتعزيز الثقة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للناس أن يصبحوا أكثر انفتاحًا عليه عندما يرون التزامًا بحماية الخصوصية، ومن ناحية أخرى، فإن إجراء المزيد من الدراسات حول تأثيره المجتمعي وتوضيح النتائج علنًا يمكن أن يسد فجوة الثقة، وعندما يرى الناس جهدًا حقيقيًا لمعالجة هذه المخاوف؛ فإنهم يصبحون أكثر ثقة بهذه التقنية للاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدًا وله أثر إيجابي في العالم.

كيف يمكن بناء مستقبل جدير بالثقة بالذكاء الاصطناعي؟

لبناء ثقة مستدامة بالذكاء الاصطناعي، لا بد من معالجة المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والخصوصية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء اختبارات صارمة على أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان سلامتها، ووضع قوانين تنظيمية واضحة وعادلة، مع التركيز في تعزيز فوائد الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بأمان.