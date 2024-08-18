مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 3 و Galaxy Watch7

كشفت شركة جوجل قبل عدة أيام عن مجموعة من أجهزة Pixel الجديدة التي تتضمن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Pixel Watch 3، وكان ذلك خلال حدث Made by Google الذي أقيم في مقر الشركة في كاليفورنيا.

تتنافس هذه الساعة مع ساعة Galaxy Watch7 الذكية التي أطلقتها سامسونج الشهر الماضي، وكلتا الساعتين من أبرز ساعات أندرويد الذكية، ومن أهم الخيارات التي عليك التفكير فيها إذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية تعمل بنظام أندرويد.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة تعمل بنظام أندرويد ستساعدك المقارنة التالية بين أحدث وأبرز ساعتين في اختيار الطراز المناسب لك:

التصميم:

تأتي ساعتا Pixel Watch 3 و Galaxy Watch7 في هيكل دائري مصنوع من الألمنيوم، وتأتي الجهة الأمامية في ساعة Pixel Watch 3 مغطاة بطبقة زجاجية مقوسة من نوع Gorilla Glass 5، وأما ساعة Galaxy Watch فتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية مسطحة من نوع Sapphire Crystal للحماية من الخدوش؛ ينتج عن هذا مظهر مختلف قليلًا بين كلتا الساعتين، ويمكن أن تجذب ساعة جوجل الأشخاص الذين يبحثون عن تصميم فريد، ولكن هذا لا يعني أن ساعة سامسونج الذكية لا تبدو جيدة؛ فالشاشة المسطحة تمتاز بالبساطة والأناقة والكثير من الأشخاص يفضلون هذا الشكل.

وفيما يتعلق بالمتانة، تتمتع كلتا الساعتين بالقدرة على مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM وكلتا الساعتين مقاومتان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ومع ذلك، تتفوق Galaxy Watch7 على ساعة جوجل في المتانة، فقد تجاوزت اختبار MIL-STD-810H للأداء الأمثل في الظروف البيئية القاسية.

الشاشة:

يأتي طرازا Pixel Watch 3 مزودين بشاشات أصغر من شاشات إصدارات Galaxy Watch7؛ إذ تضم ساعة Pixel Watch 3 التي تأتي بمقاس قدره 41 ملم شاشة يبلغ مقاسها 1.25 بوصة، وأما ساعة Galaxy Watch7 التي تأتي بمقاس قدره 40 ملم فتضم شاشة يبلغ مقاسها 1.31 بوصة.

وتضم ساعة Pixel Watch 3 التي تأتي بمقاس قدره 45 مم شاشة بمقاس قدره 1.41 بوصة، وأما ساعة Galaxy Watch7 التي تأتي بمقاس قدره 44 ملم فتضم شاشة يبلغ مقاسها 1.47 بوصة

تمتاز ساعة Pixel Watch 3 بشاشة Actua تبلغ كثافتها 320 بكسلًا في البوصة الواحدة وتبلغ ذروة سطوعها 2000 شمعة في المتر المربع، وقد ارتفع معدل التحديث من 30 هرتزًا في Pixel Watch 2 إلى 60 هرتزًا في Pixel Watch 3.

وأما Galaxy Watch7 فتضم شاشة Super AMOLED بكثافة تبلغ 330 بكسلًا في البوصة الواحدة في الإصدار الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم، وتبلغ 327 بكسلًا في البوصة الواحدة في الإصدار الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم، وتتشابه في ذروة السطوع ومعدل التحديث مع شاشة ساعة جوجل.

المعالج والأداء:

تعمل Pixel Watch 3 بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 5100 المصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر ومعالج Cortex M33 المساعد، ويؤدي الأول المهام الكثيفة مثل تشغيل التطبيقات، وأما الثاني فهو المسؤول عن أداء المهام السهلة مثل الحفاظ على التشغيل الدائم للشاشة؛ وبذلك، لا تستخدم الساعة المعالج الرئيس لكل المهام؛ مما يؤدي إلى تحسين الأداء والكفاءة بنحو عام.

تأتي هذه الساعة مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين، وتشمل خيارات الاتصال التي تدعمها ساعة جوجل الذكية: شبكات الجيل الرابع وشبكات الواي فاي وتقنية البلوتوث، والاتصال القريب المدى NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما تدعم تقنية الاتصال الفائق العرض للتتبع الدقيق عبر شبكة Find My Device، وتحتوي على أجهزة استشعار مثل: البوصلة، ومقياس الارتفاع، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

وأما ساعة سامسونج، فتعمل بمعالج Exynos W1000 المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر ويستهلك هذا المعالج طاقة قليلة بسبب تقنية التصنيع المتقدمة، ومثل ساعة جوجل تأتي ساعة سامسونج أيضًا مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، كما تدعم معظم خيارات الاتصال التي تدعمها ساعة جوجل لكنها تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الثنائي التردد؛ مما يساعد في زيادة دقة التتبع.

تعمل كلتا الساعتين بنظام Wear OS 5.0، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الساعات الذكية من جوجل، وهو أكثر كفاءة في استخدام طاقة البطارية بنسبة تبلغ 20% مقارنةً بالإصدار السابق.

مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية:

تأتي ساعة Pixel Watch 3 مع مستشعر لتتبع معدل ضربات القلب، ومستشعرات لمراقبة تشبع الدم بالأكسجين، ومستشعرات يمكنها اكتشاف معدلات ضربات القلب المرتفعة والمنخفضة والرجفان الأذيني، وهناك أيضًا مستشعر درجة حرارة الجلد، ومع أن ساعة جوجل الجديدة يمكنها القيام بكل ما تفعله Pixel Watch 2، فإنها تأتي أيضًا مع مزيتين جديدتين، هما: Morning Brief و Cardio Load، ومقاييس جديدة لرياضة الجري، وبعض المزايا الأخرى، مثل: Readiness Score و Body Response.

وأما ساعة Galaxy Watch7 فقد حصلت على بعض الترقيات مقارنةً بالطراز السابق، مثل مستشعر BioActive ومزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم وهذه الإضافات تجعلها متفوقة في سوق الساعات الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الساعة مؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية، فهو يقيس مركبات AGE التي تُنتَج في جسم الإنسان عند تأكسد جزيئات البروتين والدهون بواسطة جزيئات السكر. ويمكن أن يساعد قياس مؤشر AGEs في التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

أضافت سامسونج أيضًا مزيتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي في Watch7 هما: Energy Score و Wellness Tips. الأولى مشابهة لمزية Readiness Score في ساعة جوجل وكلتا المزيتين تمنحان المستخدم درجة تدل على مقدار الطاقة في جسمه ليتمكن من تحديد الأنشطة المناسبة له في كل يوم، وأما المزية الثانية فتقدم نصائح للمستخدمين لمساعدتهم في تحسين صحتهم وتحقيق أهدافهم المتعلقة باللياقة البدنية.

عمر البطارية:

يمكن أن تستمر ساعة Pixel Watch 3 بالعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة مع تمكين خاصية التشغيل الدائم للشاشة، وما يصل إلى 36 ساعة في وضع توفير الطاقة، وأما ساعة سامسونج فيمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة مع تمكين خاصية التشغيل الدائم للشاشة، وما يصل إلى 40 ساعة دون تفعيلها.

السعر والألوان:

تتوفر ساعة Pixel Watch 3 بحجمين هما: 41 ملم و 45 ملم، وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر الطراز الذي يأتي بحجم قدره 41 ملم بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والذهبي، وأما الطراز الكبير الذي يأتي بمقاس قدره 45 ملم فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والرمادي.

وفيما يتعلق بالأسعار، يُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 41 ملم بسعر يبدأ من 350 دولارًا، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 45 ملم بسعر يبدأ من 400 دولار، وستتوفر الساعة في الأسواق في العاشر من سبتمبر.

وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch7 فتتوفر أيضًا بحجمين، هما: 40 ملم الذي يُباع بسعر قدره 300 دولار ويتوفر باللونين الكريمي والأخضر، والطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم والذي يُباع بسعر قدره 330 دولارًا ويتوفر باللونين الأخضر والفضي.

أي الساعتين هي الأنسب لك؟

إذا كنت تمتلك هاتف Pixel؛ فيمكنك الاستفادة من Pixel Watch 3 إلى أقصى حد، وأما إذا كنت تمتلك واحدًا من هواتف سامسونج جالاكسي فيمكنك الاستفادة من جميع مزايا Galaxy Watch7 الحصرية لمستخدمي هواتف سامسونج مثل: تخطيط القلب واكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم ومزايا Galaxy AI.

ومع ذلك، إذا كنت تمتلك هاتف Pixel وهاتف Galaxy، فيمكنك اختيار الساعة بناءً على ما يجذبك أكثر، من ناحية أخرى تتميز Pixel Watch 3 بتصميم أكثر جاذبية، وفي الوقت ذاته، توفر Galaxy Watch7 المزيد من مزايا مراقبة الصحة، ويمكن أن تكون مناسبة للأشخاص الذين يفكرون في الترقية من Galaxy Watch 3 أو Watch 4.