كيف يهدد فصل أندرويد مستقبل الذكاء الاصطناعي في جوجل؟

كشفت تقارير جديدة أن وزارة العدل الأمريكية تدرس حاليًا مجموعة من الخيارات التي ستقترحها على القاضي أميت ميهتا في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، وذلك في محاولة لتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحق شركة جوجل باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت.

فوفقًا لتقارير نشرتها كل من بلومبرغ وصحيفة نيويورك تايمز في نهاية الأسبوع الماضي، تشمل هذه الخيارات مجموعة واسعة من الإجراءات التصحيحية، التي قد تبدأ بإلغاء الاتفاقيات الحصرية مع كبرى الشركات التقنية مثل آبل وسامسونج، التي تجعل محرك بحث جوجل هو الخيار الافتراضي في الأجهزة المحمولة ومتصفحات الإنترنت، وإلزام جوجل بمشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وفرض تدابير لمنعها من اكتساب مزايا غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى تفكيك شركة جوجل، وقد يشمل التفكيك فصل أندرويد.

ولكن مستقبل الذكاء الاصطناعي في جوجل يعتمد على أندرويد، لذلك تثير تهديدات فصله الكثير من التساؤلات حول قدرة جوجل على الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك في سوق البحث والقطاع التقني كله:

أولًا؛ ماذا يعني نظام أندرويد لمستقبل الذكاء الاصطناعي في جوجل؟

لا يقتصر دور أندرويد على كونه نظام تشغيل للهواتف الذكية، بل هو العنصر الأساسي الذي يربط جميع خدمات جوجل ببعضها وبالمستخدمين، تخيل أن أندرويد هو قلب منظومة جوجل التقنية، وكل شيء آخر يتفرع منه.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ نظام أندرويد هو البوابة التي من خلالها تتدفق بيانات المستخدمين الضخمة إلى جوجل، وتُعدّ البيانات تلك التي تجمعها الشركة هي الوقود الذي يغذي خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وكلما زادت كمية البيانات، زادت قدرة جوجل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتحسين أدائها.

ثانيًا، ما التأثير المتوقع لفصل أندرويد في أعمال جوجل؟

أشارت التقارير إلى أن التفكيك قد يشمل فصل أندرويد ومتصفح كروم وكلاهما يشكلان محورًا لهيمنة محرك البحث، بالإضافة إلى احتمالية فصل منصة إعلانات جوجل (Google Ads) التي تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية عبر الإنترنت.

ولكن هذه الأصول الثلاثة تعمل معًا لتوجيه مليارات المستخدمين إلى خدمات جوجل المختلفة، مما يولد إيرادات ضخمة للشركة، لذلك من المتوقع أن يؤدي فصل أصل واحد من هذه الأصول الثلاثة إلى خسارة مالية فادحة للشركة، بالإضافة إلى تقويض أساس بياناتها التي تعتمد عليها في أعمالها.

ولكن بالنظر إلى أن الشركة ستستأنف الحكم القضائي الصادر بحقها، كما أن القاضي قد يختار فرض عقوبات أقل صرامة، فإن احتمالية تقسيم جوجل، تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن سيناريو تقسيم جوجل يبقى قائمًا، وإن كان بنسبة ضئيلة. وفي حال حدوث ذلك، فإن عواقبه ستكون وخيمة على الشركة وعلى القطاع التقني بأكمله.

لأن أي قرار من شأنه أن يقلل بنحو مباشر من إيرادات البحث، وهي المصدر الرئيسي لدخل جوجل، سيؤثر سلبًا في أداء الشركة. ولا يقتصر دور كروم وأندرويد على كونهما مجرد متصفح ويب ونظام تشغيل للهواتف الذكية، بل هما أداتان قويتان في يد جوجل لجمع البيانات وتحليل سلوك المستخدمين، مما يمكنها من تقديم إعلانات مخصصة وخدمات أخرى ذات قيمة مضافة.

وسيشكل فقدان أي منهما ضربة كبيرة لقدرة جوجل على فهم احتياجات المستخدمين وتلبية تطلعاتهم، وسيحد من قدرتها على توجيه المستخدمين نحو خدماتها الأخرى، مثل: إعلانات البحث.

وإذا كان مستقبل التكنولوجيا الاستهلاكية يركز في الذكاء الاصطناعي كما تدعي الصناعة، فإن جوجل بدون أندرويد ستجد نفسها أيضًا مقيدة في هذا المجال الحاسم.

وقد أكد حدث جوجل الأخير أهمية أندرويد في إستراتيجية الشركة، فقد أظهرت جوجل كيف تعتمد على نظام أندرويد وهواتف (Pixel) لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل المزايا الجديدة في روبوتها (Gemini). ومن دون أندرويد، ليس لدى جوجل طريقة واضحة لضمان تفاعل مليارات الأشخاص مع روبوتها، وخدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى على أساس يومي.

لذلك يتوقع بعض الخبراء أن استغلال جوجل لنظام أندرويد للترويج لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد يثير تساؤلات قانونية حول احتكار السوق، فاستخدام موقعها المسيطر في سوق الهواتف الذكية لتفضيل روبوت (Gemini) قد يُفسر أنه محاولة منها لفرض هيمنتها على سوق الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى دعاوى احتكار أخرى.

ثالثًا؛ ما تأثير التقسيم إذا حدث في القطاع التقني بأكمله؟

لا يقتصر تأثير تقسيم جوجل المحتمل على الشركة نفسها، بل سيمتد إلى صناعة التكنولوجيا بأكملها. ففي الوقت الذي تواجه فيه جوجل تحديات قانونية، توجد شركات أخرى عملاقة تواجه مصيرًا مشابهًا.

إذ توجد حاليًا قضية منفصلة بحق جوجل، وتهدف وزارة العدل من خلالها إلى تقليص نفوذها في سوق الإعلانات الرقمية. كما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية على شركة ميتا تهدف إلى فصل إنستاجرام وواتساب، وتقدمت اللجنة أيضًا بشكوى بحق أمازون بهدف فصل الخدمات اللوجستية عن الشركة.

وتشير هذه الحملة التنظيمية الشاملة إلى تحول جذري في التعامل مع شركات التكنولوجيا العملاقة، فبعد سنوات من النمو غير المقيد، باتت هذه الشركات تواجه تدقيقًا متزايدًا من الجهات الرقابية.

وإذا نجحت الجهود الرامية إلى تقسيم جوجل أو شركات أخرى، فسيكون ذلك بمنزلة سابقة قانونية قد تشجع على المزيد من التدخلات الحكومية في هذا القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا بشكل جذري، ويحد من هيمنة الشركات العملاقة.

ولكن، إذا نجحت جوجل في كسب هذه الدعوة القانونية، فإنها سترسل رسالة واضحة للجهات التنظيمية مفادها أن محاولة تقييد الشركات التكنولوجيا العملاقة هي مهمة صعبة ومكلفة، مما قد يؤدي إلى تثبيط عزيمتها عن محاولات مماثلة في المستقبل، ومن ثم الحفاظ على الوضع الراهن في السوق.

باختصار، فإن مصير جوجل سيكون له تداعيات واسعة النطاق على صناعة التكنولوجيا بأكملها، وقد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الشركات العملاقة والحكومة الأمريكية.

رابعًا، هل يتكرر سيناريو مايكروسوفت؟

أثار تقرير بلومبرغ حول احتمال تقسيم شركة جوجل موجة من القلق في أسواق الأسهم فور صدوره، مما أدي إلى انخفاض أسهم الشركة بأكثر من 3% صباح يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تتعافى قليلًا. وربما جرى تجنب هبوط أكبر في الأسهم بسبب الطبيعة غير المسبوقة لهذا الأمر.

وقد أعرب الخبراء القانونيون عن شكوكهم حول إمكانية تنفيذ سيناريو التفكيك، فعلى سبيل المثال يرى كارل هيتينجر، محامي مكافحة الاحتكار، أن القاضي ملزم باختيار حل يحافظ على مصالح الجمهور، مشيرًا إلى أن جوجل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الملايين، وحرمانهم من خدماتها فجأة قد يؤثر سلبًا في إنتاجيتهم وحياتهم اليومية، الأمر الذي سيسبب اضطرابًا كبيرًا خاصة في ظل عدم وجود بديل فوري يقدم المستوى نفسه من الخدمة والكفاءة.

لذلك من المتوقع أن يتكرر سيناريو مايكروسوفت، فقبل نحو ربع قرن، واجهت مايكروسوفت اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وأصدرت محكمة المقاطعة حكمًا يقضي بتقسيم شركة مايكروسوفت إلى شركتين منفصلتين: الأولى تتولى إدارة نظام التشغيل ويندوز، والثانية تتولى إدارة برامج الشركة الأخرى مثل متصفح إكسبلورر.

ومع ذلك، نجحت مايكروسوفت في استئناف الحكم وتجنبت التقسيم، فبدلًا من الخضوع لحكم التقسيم، وافقت مايكروسوفت على مجموعة من الشروط التي تهدف إلى زيادة المنافسة في سوق البرمجيات، مثل السماح بتثبيت برامج أخرى في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، مما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق البرمجيات.

وكان التفكيك الوحيد الآخر الذي فرضته قوانين مكافحة الاحتكار على نطاق مماثل في العصر الحديث، هو تقسيم شركة الاتصالات (AT&T) في الثمانينيات إلى سبع شركات مستقلة تُسمى (Baby Bells)، ومع ذلك أعادت الشركات المنفصلة تجميع قواها بشكل تدريجي على مدار العشرين عامًا التالية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات على المدى الطويل.

وعلاوة على ذلك، تستغرق قضايا مكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا سنوات بينما تتحرك الصناعة في غضون أسابيع وأشهر، لذلك بحلول الوقت الذي تصدر فيه المحكمة أحكامها النهائية، ستكون الصناعة قد شهدت تغييرات جذرية. وأبرز مثال على ذلك حاليًا، هو ظهور روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي قد تغير مجال البحث عبر الإنترنت قبل تنفيذ أي قرار قضائي بحق جوجل.