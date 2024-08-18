شاومي تطرح تلفازها الجديد TV S Mini LED 75 2025 عالميًا

أعلنت شركة شاومي طرح تلفازها الجديد Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 في الأسواق العالمية.

ويتميز التلفاز بشاشة كاملة ذات إطار معدني، وتعتمد الشاشة على تقنية QD-Mini LED مع 512 منطقة تعتيم محلية مستقلة، لكي توفر تحكمًا دقيقًا في الإضاءة وتباينًا مُحسّنًا.

وتصل إضاءة الشاشة إلى 1200 شمعة، مما يضمن وضوحًا وتفاصيل حية في الأماكن المضيئة أو المظلمة.

ويقدّم التلفاز دقة قدرها 4K مع معدل تحديث قدره 144 هرتزًا، إلى جانب تقنية MEMC التي تقلل التشويش في المشاهد السريعة الحركة، مما يجعله مناسبًا للأحداث الرياضية والأفلام والألعاب.

ويدعم الجهاز أيضًا تقنية Dolby Vision IQ وDolby Atmos لتجربة صوتية ومرئية غامرة، خاصةً في وضع Filmmaker Mode والمحتوى المُحسّن بتقنية IMAX، وتغطي الشاشة نسبة قدرها 94% من نطاق الألوان DCI-P3، مع تقنيات معالجة الألوان الخاصة بشاومي التي تعزز العمق والتفاصيل.

وفيما يتعلق بالألعاب، يحتوي التلفاز على وضع Game Boost الذي يرفع معدل التحديث إلى 240 هرتزًا، ويضم التلفاز منفذي HDMI 2.1 ويدعم خاصية FreeSync Premium، مع زمن استجابة منخفض يصل إلى 4 ميلي في الثانية لتجربة لعب سلسة، ويعمل الجهاز بالمعالج الرباعي النواة Cortex A73 الذي يشغّل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحتوي التلفاز على ذاكرة عشوائية قدرها 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، مما يمكّنه من تشغيل التطبيقات الكبيرة بسهولة، ويدعم شبكات Wi-Fi 6 للتنزيل السريع وتقليل زمن الاستجابة، وهو أمر مفيد للألعاب والبث المباشر.

ويعمل التلفاز بنظام Google TV، الذي ينظم المحتوى، ويوفر آلاف التطبيقات والتوصيات المخصصة، كما يتيح مساعد Google للتحكم الصوتي دون استخدام اليدين، مما يتيح للمستخدمين البحث عن المحتوى وإدارة الأجهزة المنزلية الذكية مباشرةً من التلفاز، ويحتوي الجهاز أيضًا على Chromecast مدمج، مما يتيح للمستخدمين بث الأفلام والعروض والصور من الأجهزة المحمولة إلى الشاشة الكبيرة.

ولم تكشف شاومي عن سعر تلفاز Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 أو موعد توفره في الأسواق.