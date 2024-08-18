الولايات المتحدة تعتزم تخفيف القيود الصارمة عن هواوي

أفادت وكالة رويترز في تقرير أخير بأن السلطات الأمريكية قد تدرس إمكانية تخفيف بعض القيود عن الشركات التقنية الصينية مثل هواوي من أجل تحقيق مصالحها.

وبحسب التقرير، فإن الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا طلبوا من السلطات الأمريكية تعليق خططها لفرض قيود جديدة على شركات صينية مثل هواوي.

ويرى الديمقراطيون أن العقوبات الأحادية الجانب ستفيد فقط المنافسين الأجانب، مما قد يؤدي إلى فشل قطاع الأعمال الأمريكي. وأشار بعض المسؤولين إلى أن جولة جديدة من العقوبات قد تضر بمصالح الشركات الأمريكية.

وفي وقتٍ سابق من شهر أغسطس، أرسل عضوان من المشرعين في ولاية كاليفورنيا، وهما: أليكس باديلا وزوي لوفغرين، رسالة إلى ألان إستيفيز، وهو مسؤول بارز في وزارة التجارة الأمريكية يشرف على ضوابط التصدير.

وجاء في الرسالة: “نطلب منك تعليق أي ضوابط إضافية أحادية الجانب على التصدير حتى تأكيد أن هذه الضوابط لن تضر بالتنافسية الأمريكية في مجال أشباه الموصلات والمعدات الخاصة بتصنيعها”.

وأكد باديلا ولوفغرين في رسالتهما أنهما لا يطالبان بإلغاء كامل للقيود التجارية المفروضة على الصين.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أنها سترد قريبًا على هذه المسألة بالطرق المناسبة، لكن يبدو أن هواوي وشركات صينية أخرى قد يُخفف عنها القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية، نظرًا إلى المخاوف المتعلقة بالإضرار بالشركات الأمريكية.

وتُظهر الرسالة تحركًا قويًا من الديمقراطيين في كاليفورنيا ضد وزارة التجارة الأمريكية، خاصةً أن كاليفورنيا تُعد الولاية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، وهي موطن لكبرى شركات تصنيع الرقاقات في الولايات المتحدة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها المشرعون في كاليفورنيا بتخفيض تلك القيود.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقتٍ سابق قيودًا على تصدير أشباه الموصلات المتطورة للشركات الصينية لمنعها من تطوير تقنيات متقدمة خاصةً في المجال العسكري ومجال الذكاء الاصطناعي.