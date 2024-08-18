آبل تعتزم إطلاق 4 AirPods بإصدارين جديدين

أفاد تقرير جديد من وكالة “بلومبرغ” بأن شركة آبل تستعد لإطلاق الجيل الرابع من سماعات “AirPods” بنسختين: الأولى بسعر منخفض وتوفر وظائف أساسية، والثانية بسعر أعلى وتتميز بتقنية الإلغاء النشط للضوضاء.

ومن المنتظر أن تحل النسختان المنتظرتان محل الجيل الثالث الحالي. وكما هو متوقع، ستشهد هذه النماذج تغييرات في التصميم لتمييز النسختين بشكل أوضح.

وتتوفر حاليًا سماعات AirPods 2 بسعر قدره 130 دولارًا أمريكيًا، وغالبًا ما تكون متاحة بتخفيضات سعرية، في حين تُباع AirPods 3، التي تشبه إلى حد ما AirPods Pro دون إلغاء الضوضاء، بسعر قدره 180 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي هذا التغيير في السماعات ضمن جهود آبل لتحديث منافذ الشحن إلى USB-C بدلًا من منفذ Lightning في كافة إصدارات AirPods. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم إحدى نسختي AirPods 4 ميزة الشحن اللاسلكي في علبة الشحن.

ومن المحتمل أن تأتي كلتا النسختين الجديدتين بميزة الصوت المكاني (Spatial Audio)، إلى جانب دعم شحن ساعة آبل الذكية عبر بطارية علبة الشحن، وهي ميزة متوفرة حاليًا في AirPods 3.

وتعتزم آبل إيقاف إنتاج “AirPods 2” بنحو كامل، في حين قد تستمر آبل ببيع “AirPods 3” لمدة قصيرة بأسعار مخفضة بعد طرح الإصدارات الجديدة.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن هذه الإصدارات الجديدة في حدث خاص في شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب إصدارات جديدة من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.