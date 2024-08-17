OpenAI توقف عملية استخدمت ChatGPT للتأثير في الانتخابات

حظرت OpenAI مجموعة من حسابات ChatGPT المرتبطة بعملية التأثير الإيرانية التي كانت تولد محتوى يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتقول الشركة إن العملية أنشأت مقالات ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مولدة بالذكاء الاصطناعي، مع أنه لا يبدو أنها وصلت إلى جمهور كبير.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحظر فيها OpenAI الحسابات المرتبطة بالجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تستخدم ChatGPT بطريقة ضارة.

وفي شهر مايو، عطلت الشركة خمس حملات استخدمت ChatGPT للتلاعب بالرأي العام.

وتذكر هذه الأحداث بالجهات الحكومية التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، لمحاولة التأثير في الدورات الانتخابية السابقة.

وتستخدم مجموعات مماثلة الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي لإغراق القنوات الاجتماعية بالمعلومات المضللة.

وكما هو الحال مع شركات التواصل الاجتماعي، يبدو أن OpenAI تتبنى نهج حظر الحسابات المرتبطة بهذه الجهود عند ظهورها.

وتقول OpenAI إن تحقيقاتها في هذه المجموعة من الحسابات استفادت من تقرير معلومات التهديدات من مايكروسوفت الذي نُشر في الأسبوع الماضي، والذي حدد المجموعة المسماة Storm-2035 بصفتها جزءًا من حملة واسعة جارية منذ عام 2020 للتأثير في الانتخابات الأمريكية.

وقالت مايكروسوفت إن Storm-2035 هي شبكة إيرانية تضم عدة مواقع تحاكي وسائل الإعلام وتعمل بنشاط على إشراك مجموعات الناخبين الأمريكيين على طرفي الطيف السياسي المتعارضين من خلال رسائل استقطابية فيما يتعلق بقضايا، مثل المرشحين للرئاسة الأمريكية، وغيرها من القضايا.

وكما ثبت في عمليات أخرى، فإن هذه العملية لا تهدف بالضرورة إلى تعزيز سياسة أو أخرى، بل إلى زرع بذور المعارضة والصراع.

وحددت OpenAI خمس واجهات لمواقع ويب تابعة لمجموعة Storm-2035 تظهر بصفتها منافذ إخبارية تقدمية ومحافظة مع أسماء نطاقات مقنعة.

واستخدمت المجموعة ChatGPT لصياغة المقالات الطويلة، ويشمل ذلك مقالًا يزعم أن إكس تفرض رقابة على تغريدات ترامب، وهو ما لم تفعله المنصة، إذ يشجع إيلون ماسك الرئيس السابق دونالد ترامب على زيادة تفاعله عبر إكس.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حددت OpenAI العشرات من حسابات إكس وحسابًا واحدًا عبر إنستاجرام تسيطر عليه هذه العملية.

وتقول الشركة إن العملية استخدمت ChatGPT لإعادة كتابة التعليقات السياسية المختلفة التي نشرت بعد ذلك عبر هذه المنصات.

ولم تجد OpenAI دليلًا على نشر مقالات Storm-2035 على نطاق واسع، ولاحظت أن غالبية المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي حصلت على مقدار قليل من الإعجابات أو التعليقات.