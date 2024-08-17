Midjourney تطلق محرر صور جديدًا معتمدًا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Midjourney إطلاق محرر ويب جديد يتيح للمستخدمين تعديل الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من خلال المتصفح.

ويتيح محرر الصور الجديد مزايا أساسية مثل “إعادة الإطار” و”إعادة الطلاء” و”تغيير المنطقة” و”التحريك” و”التكبير” في واجهة واحدة، مما يسهّل عملية التعديل التي كانت في السابق تتطلب استخدام أوامر وواجهات متعددة.

وأكد ديفيد هولز، مؤسس Midjourney، أن المحرر الجديد يجعل تعديل الصور أكثر سلاسة، إذ يمكّن المستخدمين من الوصول إلى كافة الوظائف الأساسية في مكان واحد دون الحاجة إلى استخدام أدوات مختلفة.

ووسّعت الشركة نطاق الوصول إلى منصتها، إذ يمكن الآن للمستخدمين الذين أنشؤوا ما لا يقل عن عشر صور على خادم Midjourney في Discord استخدام موقع الشركة على الإنترنت midjourney.com لإنشاء وتعديل الصور، بدلًا من الاعتماد الأساسي على خادم Discord.

ومع أن هذا التحديث يقلل حاجز الدخول للمستخدمين الجدد، فإنه ما زال يتطلب استخدام المنصة في Discord سابقًا. ولم تعلن الشركة بعدُ موعد إزالة هذا الشرط، وما زال الموقع في نسخته “التجريبية” (alpha).

وفي أواخر يوليو، أطلقت Midjourney إصدار 6.1 من مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من ستة أشهر من التحديث السابق، وبات الإصدار الجديد ينتج صورًا أكثر دقة وتفصيلًا وأكثر جاذبية من الناحية البصرية.

وتحسّنت سرعة توليد الصور بنسبة قدرها 25% مع تحسينات أخرى ركّزت على أطراف الجسم البشري والنباتات والحيوانات والتفاصيل الصغيرة، وهي المناطق التي عادةً ما تكون مليئة بالأخطاء والهلوسة في الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وتخطط Midjourney لإطلاق تحديث جديد للنموذج في نهاية أغسطس الجاري، لكن لا يوجد موعد محدد لإصدار النسخة السابعة حتى الآن.

ومع أن Midjourney ما زالت رائدة في الجودة والجماليات المرتبطة بالصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تتخلف عن منافسين مثل DALL-E و Flux في الاستجابة الدقيقة لطلبات المستخدمين.