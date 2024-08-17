Geekbench تطلق أداة جديدة لقياس أداء الأجهزة في مهام الذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة قياس الأداء الشهيرة Geekbench أداة جديدة لتقييم أداء الأجهزة في المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل.

وتقيس Geekbench AI أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات ووحدة معالجة الشبكات العصبية في الجهاز لتحديد مدى قدرته على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتعمل شركة Primate Labs المطوّرة لمنصة Geekbench على تلك الأداة منذ مدة تحت اسم Geekbench ML، وأطلقتها كنسخة تجريبية في عام 2021، ولكنها غيرّت اسمها إلى AI مع الإطلاق الرسمي تماشيًا مع التسمية الشائعة.

وتقيّم الأداة الأداء بناءً على الدقة والسرعة مع دعم مختلف أطر عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنها ONNX و CoreML و TensorFlow Lite و OpenVino، لاستكشاف كيفية استجابة الأجهزة للمهام المختلفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتقدّم الأداة ثلاث نتائج: دقة كاملة ودقة نِصفية وكَمّية. وتقول Primate Labs إن النتائج تحتوي أيضًا على قياس للدقة لتقييم مدى قرب مخرجات العمل من الأداء الواقعي، أو تقييم مدى قدرة النموذج على تنفيذ ما هو مطلوب منه.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الأداة موجّهة بنحو أساسي للأجهزة الجديدة مثل أجهزة الحاسوب الشخصية ضمن مبادرة Copilot Plus والهواتف الذكية المصممة لتشغيل مهام الذكاء الاصطناعي فيها دون الاعتماد على خوادم خارجية.

يمكنك الآن تنزيل الأداة مجانًا من الموقع الرسمي للمنصة لتجربتها على أنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد و iOS.