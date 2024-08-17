يوتيوب توسع الفواصل الإعلانية الطويلة عبر التلفاز

تتطلع يوتيوب إلى إضافة فواصل إعلانية طويلة إضافية من أجل الاستفادة من مجموعة كبيرة من المحتوى غير المنقطع ضمن تجارب التلفاز المتصل بالإنترنت.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت المنصة أنها بدأت باختبار فواصل إعلانية طويلة في تجارب التلفاز المتصل بالإنترنت، لأنه وفقًا لأبحاثها، يفضل نحو 79 في المئة من مشاهديها تجميع إعلانات الفيديو معًا، بدلًا من الشرائح الإعلانية القصيرة الموزعة عبر الفيديو.

وضمن تلك التجربة الأولية، قالت يوتيوب إنها وسعت مدة المشاهدة دون انقطاع بمقدار 29 في المئة.

وكان رد فعل المشاهدين مقبولًا لهذا الأمر، لذا فإن المنصة توسع الآن التجربة، مع تجميع إعلانات إضافية في كتل أطول.

وقالت يوتيوب: “مع توسيع الفواصل الإعلانية الأقل والأطول عبر تجارب التلفاز المتصل بالإنترنت، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بجلسات مشاهدة أطول بمقدار 50 في المئة قبل الفاصل الإعلاني القادم. لا يزال لدى المشاهدين عبر أجهزة التلفاز المتصلة بالإنترنت خيار التخطي إلى الإعلان القادم في لوحة الإعلانات، ولا يزال بإمكان المشاهدين تخطي الإعلان بعد الثواني الخمس الأولى إذا لم يكن ذلك مناسبًا لهم ضمن هذه التجربة المحسنة. يتمتع المعلنون بفرص إضافية للتواصل مع المشاهدين المستهدفين مع تقليل انقطاعات جلسات المشاهدة”.

ومن الناحية النظرية على الأقل، يُعد هذا أمرًا مربحًا للجانبين، إذ يحصل المشاهدون على تجربة مشاهدة أقل انقطاعًا، ولا يزال المعلنون قادرين على الوصول إلى مستخدمي يوتيوب من خلال العروض الترويجية.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى شعور عام أفضل فيما يتعلق بالعروض الترويجية عبر يوتيوب، استنادًا إلى إحصائيات المشاهدة، مع أنه من غير المعروف ما هي معدلات الاستجابة الفعلية للإعلانات الموجودة ضمن المحتوى الطويل مقابل العروض الترويجية الأقصر أثناء البث.

وتقول يوتيوب إن المشاهدين يحبون الإعلانات ذات المدة الطويلة، ومن المنطقي أن تتماشى مع تفضيلات المشاهد إذا لم يُثر المعلنون مخاوف.