واتساب تختبر ميزة حظر الرسائل من الحسابات المجهولة

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمان وحماية المستخدمين من الرسائل المجهولة.

وتعمل المنصة حاليًا على تطوير أداة جديدة تتيح للمستخدمين حظر الرسائل الواردة من حسابات غير معروفة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة التواصل وزيادة مستوى الأمان.

واُكتشفت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب في نظام أندرويد، إذ بدأت الشركة اختبارها مع بعض المستخدمين عبر نظامها التجريبي.

ومع أن واتساب تقدّم بالفعل ميزة “الحظر” التي تتيح للمستخدمين حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها، فإن هذه الميزة تستدعي تدخّل المستخدم نفسه لتفعيل خيار الحظر.

ومع التحديث الجديد، سيعمل التطبيق من تلقاء نفسه على حظر الرسائل المرسلة من حسابات غير معروفة “فور تجاوزها عددًا محددًا من الرسائل”.

ووفقًا لما ذكرته المنصة، فقد صُممت هذه الأداة لتحسين أداء التطبيق وحماية الحسابات من الرسائل المزعجة والاحتيالية.

ومن المتوقع أن تُسهم الميزة في تقليل حجم البيانات التي يحتاج التطبيق إلى معالجتها، مما يعزز أداء التطبيق ويقلل المخاطر الأمنية.

ولتفعيل هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على “الخصوصية”، ثم اختيار “خيارات متقدمة”، وتفعيل ميزة “حظر رسائل الحسابات المجهولة”.

وكانت منصة واتساب قد عملت خلال الآونة الأخيرة على تحسين المزايا الأمنية في تطبيقها الأشهر عالميًا، كما أنها تسعى إلى تحسين تجربة المراسلة في كافة جوانبها بالاعتماد على مزايا الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا المالكة للمنصة.