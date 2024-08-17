مايكروسوفت تسهّل نقل الملفات بين ويندوز وأندرويد

أعلنت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة تسهّل مشاركة الملفات بين الحواسيب العاملة بنظام ويندوز والأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد، لتنافس ميزة AirDrop في أجهزة آبل.

وستتوفر هذه الميزة قريبًا في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل ويندوز، وستعتمد على تطبيقي Phone Link و Link to Windows المتاحين لربط هواتف أندرويد بالحواسيب.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية مشاركة الملفات من جهاز ويندوز إلى هاتف أندرويد بسهولة عبر تطبيق الملفات، إذ يمكن اختيار تطبيق Phone Link كوجهة للملف المراد مشاركته. أما في الاتجاه المعاكس، فيمكن مشاركة الملفات من أندرويد إلى ويندوز باستخدام أداة المشاركة التقليدية في أندرويد، مع اختيار تطبيق Link to Windows كوسيلة للمشاركة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك طرقًا أخرى متاحة حاليًا لمشاركة الملفات بين ويندوز وأندرويد، مثل تطبيق Nearby Share من جوجل، وتطبيق Unison من إنتل، لكن الطريقة الجديدة التي تقدمها مايكروسوفت تُعد أسرع وأبسط.

ولتجربة هذه الميزة حاليًا، يتطلب الأمر استخدام أحدث إصدار تجريبي من ويندوز، وقد أكدت الاختبارات الأولية نجاح العملية في أحدث إصدارات ويندوز 10 و 11 التجريبية، في حين أنها مقتصرة على النقل في اتجاه واحد من أندرويد إلى ويندوز في الإصدارات المستقرة.

ويتطلب استخدام الميزة الجديدة تثبيت تطبيق Phone Link على جهاز ويندوز وتطبيق Link to Windows على هاتف أندرويد. وبعد إتمام عملية الإعداد وربط الجهازين، يمكن بدء مشاركة الملفات.

ولمشاركة ملف من ويندوز، يمكن فتح تطبيق الملفات والنقر بزر الفأرة الأيمن على الملف المراد مشاركته واختيار “مشاركة” من القائمة المنبثقة، ثم اختيار تطبيق Phone Link كأداة المشاركة لإرسال الملف إلى الهاتف، ويمكن استلامه من خلال إشعار في الجهاز المحمول.

أما لمشاركة ملف من أندرويد، فيجب فتح تطبيق الملفات، ثم الضغط على الملف المراد مشاركته واختيار أيقونة المشاركة، ثم اختيار “Link to Windows” كوسيلة للمشاركة وتحديد الحاسوب المستهدف، وسيظهر إشعار على الحاسوب يتيح فتح الملف أو عرض المجلد الذي يحتوي عليه.

من المتوقع أن تتوفر هذه الميزة الجديدة في الإصدارات المستقرة من ويندوز 10 و 11 قريبًا.