مايكروسوفت تستخدم بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت مايكروسوفت أنها تعتزم استخدام بيانات العملاء من Copilot و Bing و MSN لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Copilot.

وتعتقد الشركة أن تفاعلات المستهلكين في العالم الحقيقي توفر اتساعًا وتنوعًا كبيرًا في بيانات التدريب من أجل إنشاء منتجات شاملة وذات صلة وتحسين تجربة المستخدم.

وتقول مايكروسوفت إن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتعلم من تقييمات المستخدمين المجمعة لتقديم إجابات فضلى في المستقبل.

وتخطط أيضًا لإدماج التعبيرات العامية والمراجع المحلية من محادثات Copilot. وتساعد البيانات الإعلانية النماذج في معرفة الإعلانات الفعالة.

وذكرت مايكروسوفت مرتين في الإعلان أنها “تسأل المستخدم دائمًا أولاً”، يبدو أن الشركة تخطط لنظام إلغاء الاشتراك بدلًا من مطالبة المستخدمين بالاشتراك.

ويعني هذا أن مايكروسوفت تأخذ بياناتك أولًا ومن ثم تسألك إذا كنت موافقًا.

وكتبت الشركة: “نجعل من السهل أيضًا على المستهلكين إلغاء الاشتراك في استخدام بياناتهم للتدريب، مع عرض إشعارات واضحة في Copilot و Bing و MSN”.

وتتاح عناصر التحكم في إلغاء الاشتراك في شهر أكتوبر، ويبدأ تدريب الذكاء الاصطناعي بعد 15 يومًا على الأقل من إشعار المستخدمين بعناصر التحكم هذه.

ويعني هذا أن المستخدمين الذين لا يريدون استخدام بياناتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي يجب عليهم إلغاء الاشتراك استباقيًا.

وجربت ميتا نهجًا مشابهًا مع Meta AI، مع أنها واجهت مشكلات تتعلق بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

ولهذا السبب على الأرجح، لن تستخدم مايكروسوفت في الوقت الحالي بيانات المستهلك من المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA لتدريب Copilot.

وصرحت مايكروسوفت بأنها تلتزم ببعض التزامات الخصوصية عند تدريب النماذج، إذ تزيل المعلومات التعريفية، مثل الأسماء أو العناوين، قبل التدريب، وتظل البيانات خاصة ولن تتبادل مع جهات خارجية.

وتقول مايكروسوفت إنه لن يتغير شيء لعملائها التجاريين فيما يتعلق بإدارة البيانات.

وأضافت الشركة: “ملتزمون بتقديم تجارب ذكاء اصطناعي جديدة للجميع، وبكسب ثقتك من خلال الشفافية والمساءلة ومراقبة المستخدم”.