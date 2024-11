مايكروسوفت تحظر تجاوز متطلبات ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت بتصحيح الثغرة التي سمحت للأشخاص بتفادي فحص متطلبات نظام التشغيل ويندوز 11.

وعند إعلان ويندوز 11 في منتصف عام 2021، قدمت الشركة متطلبات جديدة لتثبيت النظام التشغيلي.

واستبعدت قائمة وحدات المعالجة المركزية المدعومة مجموعة كبيرة من المعالجات التي كان عمرها أقل من خمس سنوات في ذلك الوقت.

وشمل ذلك الشرائح القوية، مثل وحدات المعالجة المركزية Ryzen من الجيل الأول السداسية النوى والثمانية النوى، بالإضافة إلى نموذجي Intel i7 من الجيل السادس والسابع.

ونتيجة لذلك، لجأ المستخدمون الذين لديهم أنظمة غير مدعومة إلى تشغيل ويندوز 11 باستخدام حيل التجاوز.

وحتى أولئك الذين لديهم شرائح قديمة، مثل Core 2 Duos و Pentium 4s و Athlons و Athlon X2s و Phenoms، من بين آخرين، تجاوزوا متطلبات النظام وشغلوا ويندوز 11 عبر أنظمتهم.

ويتشابه الأداء بين ويندوز 10 و 11 عبر فئة مماثلة من الأجهزة إلى حد كبير، مما يشير إلى أن مثل هذه المتطلبات لم تكن ضرورية من وجهة نظر الأداء، بل إن الأمان هو السبب الرئيسي، وأشارت مايكروسوفت إلى مزايا، مثل MBEC في إنتل و GMET في AMD.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، ظهرت خدعة تجاوز بسيطة جدًا تتضمن أمرًا واحدًا فقط عند تشغيل عملية إعداد ويندوز 11.

وتضمنت الخدعة إضافة سطر “/product server” إلى الملف القابل للتنفيذ لإعداد ويندوز 11، مما أجبره على تخطي فحص الأجهزة عند تثبيته عبر جهاز حاسوب غير متوافق.

وأصبحت هذه الخدعة شائعة في مجتمع التكنولوجيا نتيجة للتغطية الإعلامية، مع أنها كانت خدعة قديمة.

وحظرت مايكروسوفت طريقة التجاوز هذه عبر أحدث إصدار من نسخة معاينة ويندوز 11 برقم الإصدار 27686.

وعند محاولة استخدام خدعة الخادم الآن، لا تستطيع تجاوز التحقق من متطلبات الأجهزة.

ولا تزال هناك طرق متعددة للالتفاف على المتطلبات، ويمكنك حتى استخدام نظام التشغيل ويندوز 11 LTSC 2024 الرسمي من مايكروسوفت المتمتع بمتطلبات متساهلة جدًا.

The recently released Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) has patched the “setup.exe /product server” workaround for bypassing the system requirements check. 😢 pic.twitter.com/G9Q1v3O1uU

— Bob Pony (@TheBobPony) August 15, 2024