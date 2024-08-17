سامسونج تطلق هاتف Galaxy A06 المنخفض الثمن

أعلنت سامسونج إطلاق هاتف Galaxy A06 الجديد الذي يأتي خلفًا لهاتف Galaxy A05 الذي أُطلق العام الماضي، إذ يتميز الهاتف الجديد بتصميم مُجدّد وشاشة محسّنة، بالإضافة إلى أحدث إصدار من نظام أندرويد.

ويقدّم هاتف سامسونج Galaxy A06 تصميمًا جديدًا أطلقت عليه الشركة اسم “Key Island” مع مستشعر بصمة إصبع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.7 إنشات، ودقة قدرها +HD مع زيادة معدل تحديث الشاشة إلى 90 هرتزًا، وكاميرا أمامية في نتوء علوي “نوتش” في الشاشة بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأدخلت سامسونج تغييرات في التصميم والشاشة، لكنها حافظت على وجود معالج MediaTek Helio G85 الموجود في الإصدار السابق، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 64 أو 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD. ويضم الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.

ويحمل هاتف Galaxy A06 كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية مساعدة لتقدير العمق.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع والواي فاي والبلوتوث 5.3، ويعمل بنظام أندرويد 14، وسيحصل على تحديثات أندرويد السنوية لمدة قدرها عامان، بالتوازي مع 4 أعوام من تحديثات الأمان مثل الإصدارات السابقة، لكنه لن يحصل على الأرجح على مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة من سامسونج.

وتطرح سامسونج هاتف Galaxy A06 بسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا.