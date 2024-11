جوجل تهدد المؤثرين في مجال التقنية ما لم يفضلوا Pixel

ينص برنامج Team Pixel من جوجل – الذي يرسل منتجات Pixel إلى المؤثرين قبل توفرها للعامة – على أنه لا يُسمح للمؤثرين المشاركين بعرض منتجات Pixel إلى جانب منتجات المنافسين، وأولئك الذين أظهروا تفضيلًا للهواتف المنافسة معرضون لخطر الطرد من البرنامج.

وتعني الشروط الجديدة لأولئك الذين يأملون اقتحام عالم المراجعات التقنية الاضطرار إلى الاختيار ما بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى البرنامج أو الحفاظ على النزاهة.

وأكدت لقطات الشاشة الشرط الوارد في اتفاقية Team Pixel لهذا العام لهواتف Pixel الجديدة، التي بدأ المؤثرون بنشرها عبر إكس وثردز.

وتخبر الاتفاقية المشاركين أنه من المتوقع أن يستخدموا جهاز Pixel من جوجل بدلًا من أي أجهزة محمولة منافسة.

وتشير الاتفاقية أيضًا إلى أن العلاقة بين العلامة التجارية والمبدع تتوقف إذا بدا أن العلامات التجارية الأخرى مفضلة على Pixel.

وقالت مديرة اتصالات جوجل، كايلا جيير: “Team Pixel هو برنامج متميز، منفصل عن برامج جوجل الصحفية وبرامج مراجعة المبدعين، والهدف من Team Pixel هو وضع أجهزة Pixel في أيدي منشئي المحتوى، وليس المراجعين الصحفيين والتقنيين. أخطأنا بهذه اللغة الجديدة التي ظهرت في نموذج Team Pixel وأزلناها”.

ومن المؤكد أن هذه المصطلحات تسببت في حدوث ارتباك عبر الإنترنت، إذ يفترض بعض المستخدمين أن هذه المصطلحات تنطبق على جميع مراجعي المنتجات. ولا يتطلب برنامج مراجعة Pixel الرسمي من جوجل مثل هذه الشروط من المنافذ الإخبارية.

ويُعد Team Pixel برنامجًا تديره وكالة العلاقات العامة 1000heads يوفر الأجهزة للمؤثرين والمعجبين المتميزين لجذب الاهتمام بصفتهم سفراء للعلامة التجارية.

وتتعاون جوجل مع 1000heads، مع أنها لا تشغل البرنامج مباشرةً، وتوجد اختلافات واضحة عن برنامج المراجعات التقليدي.

ويحصل المشاركون في Team Pixel على الأجهزة بعد وقت قصير من الإطلاق وقبل حصول الجمهور على الأجهزة، وذلك مقابل التغطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويُعد هذا الأمر بمنزلة خطوة كبيرة من ناحية الوصول لمنشئي المحتوى الصغار.

ونشر مستخدم يوتيوب الشهير ماركيز براونلي عبر إكس موضحًا أنه لم يكن جزءًا من برنامج Team Pixel ولم يكن مدينًا بهذه الشروط.

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024